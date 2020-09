Nowy film Johanssona: 5 powodów, by pojechać na rower do Nowej Zelandii

Podobno są w życiu rzeczy, które warto i takie, które opłaca się zrobić. Jeśli ktoś zaproponowałby ci trip rowerowy do Nowej Zelandii, za który musisz zapłacić kilkanaście tysięcy, to prawdopodobnie stwierdzisz, że zupełnie ci się to nie opłaca, bo dobrze zorganizowana miesięczna wycieczka po europejskich bikeparkach będzie dwa razy tańsza. Jeśli jednak zobaczysz najnowszy film Emila Johanssona i zrozumiesz, że nie jest to pierwszy lepszy wyjazd do Leo czy Schladming, a widoki, trasy i klimat nowozelandzkiej miejscówki Queenstown są nie do podrobienia, przekonasz się, że to jedna z tych wycieczek, które zdecydowanie WARTO zaliczyć!