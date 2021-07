Kto pokona króla Emila Johanssona?

przebijał się do światowej czołówki rowerowego freestyle'u. Pierwsze podium wywalczone na zawodach Crankworx w 2017 roku było przez wszystkich uznawane za zapowiedź czegoś wielkiego. Mimo to, chyba nikt nie spodziewał się, że dwa lata później, młody Szwed zdominuje międzynarodową scenę i wprowadzi slopestyle na zupełnie nowy poziom.

Mogłoby się wydawać, że kariera Johanssona to szczęśliwe pasmo sukcesów. Prawda, jest jednak zupełnie inna. Poza epickimi zwycięstwami, w życiu Emila nie brakowało również bolesnych porażek i bardzo skomplikowanych problemów zdrowotnych.

przeżywał najlepsze sezony swojej rowerowej kariery. To właśnie on był największą inspiracją dla młodego Emila i całej skandynawskiej społeczności rowerowej.

Gdy Johansson chodził jeszcze do szkoły i powoli zaczynał poznawać pierwsze tajniki dirt jumpingu,

"Gdy Martin pojawił się na scenie międzynarodowej postanowiłem kupić swój pierwszy rower. Jego sukces zainspirował mnie do działania i dał mi wiarę w to, że wszystko jest możliwe" - komentował Johansson.

Swoje pierwsze, lokalne zawody w dirt jumpingu, Johansson zaliczył w roku 2013. Niespełna trzy lata później, młody Szwed pojawił się na arenie międzynarodowej. Dzika karta wywalczona na lokalnych imprezach dała mu możliwość startu w Swatch Prime Line w Monachium. To był moment, w którym śnieżna kula zaczęła nabierać wielkości i rozpędu. Chwile później, Johansson zajął trzecie miejsce na zawodach Maxxis Slopestyle w Stanach Zjednoczonych i zakwalifikował się na największe na świecie zawody Red Bull Joyride w Kanadzie. W wieku 17 lat wystąpił przed 50 tysiącami kibiców i po niesamowitym przejeździe, wylądował ostatecznie na czwartej pozycji.

Rozwikłanie problemu Emila zajęło lekarzom kilka miesięcy. W jego przypadek zaangażowali się najlepsi specjaliści z całej Europy, którzy ostatecznie zdiagnozowali u Johanssona wirusa Epsteina-Barra i zespół Hashimoto. To właśnie ta choroba "prowokowała" układ odpornościowy do ataków na organizm zawodnika. W trakcie badań lekarze zlokalizowali również defekt szóstego kręgu lędźwiowego, z którym prawdopodobnie urodził się Johansson.

EMIL – Every Mystery I’ve Lived