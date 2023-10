Emil Johansson powraca na Red Bull Rampage: "Chcę wylądować w czołówce"

Świetna zabawa. W tym roku mam odpowiednią wizję, aby zbudować trasę, który przypadnie mi do gustu i na której będę mógł pokazać swoje najlepsze umiejętności. Wracamy jednak na to samo miejsce, co w zeszłym roku, które było również rozkopane w latach 2008, 2010, 2012 i 2013. Powrót do miejsca, które gościło zawody już pięć razy, jest czymś wyjątkowym, ponieważ stare linie wciąż tam są, a wiele terenu na zboczu góry jest już zajęte. To sprawia, że trudno jest wytyczyć własną linię i tak naprawdę nie da się tego zrobić na takich zasadach, jak zawodnicy, którzy budowali w tym miejscu swoje przeszkody. Z drugiej strony, kilku zawodników z zeszłego roku, nie bierze udziału w tegorocznej imprezie, więc może jest jakieś pole do manewru. Zdecydowanie będzie to wyzwanie, ale musimy zobaczyć, jak się to wszystko potoczy.