Emil Wolan opowiada o nowej polskiej marce - Fiume Skateboards

to postać, której w polskiej deskorolce nie trzeba nikomu przedstawiać. Niedawno wraz z bratem

NBHD, który był naszym pierwszym tego typu projektem. Zebraliśmy przez ten czas mnóstwo doświadczeń, lepszych i również też tych gorszych, dlatego wszystkie zagadnienia dotyczące prowadzenia własnej firmy już przerobiliśmy. A co do Fiume stricte, Adrian wyszedł z propozycją zrobienia drugiego brandu już typowo ciuchowo-deskorolkowego z trzy miesiące temu. Ja jako baczny obserwator rynku, miałem już pewną wizje w głowie od dłuższego czasu, jak taki brand mógłby wyglądać. No i później już poszło z górki, tak do dnia dzisiejszego.

Szczerze mówiąc od lat dojrzewała we mnie wizja zrobienia własnego skate brandu z autorskimi produktami. Trzy lata temu z bratem Adrianem założyliśmy