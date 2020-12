Jak przejechać na rowerze całą Islandię? 3 wskazówki od Emilly Batty

Jedyne rozwiązanie tego problemu to ucieczka i to tak nietypowa, jak to tylko możliwe. W przypadku Batty wybór padł na Islandię, a do ekipy ekspedycyjnej, poza zawodniczką dołączyli jeszcze Adam Morka (mąż Emilly), Eric Barry (starszy brat) i Chris Burkard - legendarny fotograf sportów ekstremalnych. Gdy w lecie sytuacja ze złośliwym wirusem trochę się poprawiła, a wprowadzone restrykcje umożliwiły bezpieczne podróżowanie, czwórka bikepackerów ruszyła na prawie 1000-kilometrową wyprawę w nieznane...