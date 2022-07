Emocje w Formule 1: Najbardziej pamiętne GP Węgier

Nieoficjalne Grand Prix Polski

Położony pod Budapesztem Hungaroring to najbliższe dla polskich kibiców miejsce, gdzie mogą na żywo śledzić zmagania najlepszych kierowców świata. Choć Formuła 1 miała w przeszłości szansę pojawić się także w Polsce, ostatecznie ujrzeliśmy ją na Węgrzech i najprawdopodobniej w najbliższej przyszłości się to nie zmieni. Dobra lokalizacja i łatwość dojazdu sprawiają, że nasi rodacy najczęściej wybierają ten właśnie wyścig jako cel wyjazdu na F1. Sukcesy Roberta Kubicy jeszcze wzmogły ten trend, przez co będąc na miejscu, wszędzie wokół dostrzec można tłumy sympatyków motorsportu odzianych w biało-czerwone barwy. Dlatego właśnie zawody pod Budapesztem potocznie nazywane są nieoficjalnym GP Polski.

Robert Kubica i rzesze polskich fanów podczas wyścigu na Hungaroringu © Williams F1 Racing

Z technicznego punktu widzenia jest to ciasny, wolny i wymagający obiekt, nie bez powodu porównywany do toru w Monako. Choć bariery znajdują się tu znacznie dalej od asfaltu niż w Księstwie, sam fakt koncentracji wymaganej do bezbłędnego pokonania okrążenia winduje poziom trudności niemal na szczyt. Jeśli dodatkowo spadnie tu deszcz, Hungaroring staje się prawdziwą kolejką górską, z której spaść mogą nawet najlepsi. Jest to jedocześnie okazja do pokazania się światu dla bardzo utalentowanych kierowców jeżdżących w słabszych zespołach. Tak właśnie wyglądały zawody z 2006 r., które teoretycznie powinny być zdominowane przez reprezentantów Ferrari, Renault i w sprzyjających warunkach McLarena.

Niespodzianki w kwalifikacjach

Zgodnie z oczekiwaniami pole position przypadło kierowcy jednej z najlepszych wówczas ekip, czyli Kimiemu Raikkonenowi z McLarena. Obok niego ustawił się Felipe Massa z Ferrari, a na 3. pozycji dość niespodziewanie zameldował się Rubens Barrichello z ekipy BAR. Z 9. pola ruszał debiutujący Robert Kubica, z 12. i 13. kierowcy Red Bulla Christian Klien i David Coulthard, a z 14. – Jenson Button z BAR, który miał się okazać bohaterem tamtego popołudnia. Pretendenci do tytułu startowali odpowiednio z 11. (Michael Schumacher) i 15. (Fernando Alonso) pozycji, co również zwiastowało ciekawy pojedynek, jako że obaj musieli odrabiać straty.

Deszczowy start

Obaj rywale do tytułu popisali się doskonałym startem. Po pierwszym okrążeniu Schumi był 4., a Nando 6. Dwie pozycje dalej jechał Kubica, który niestety już na drugim okrążeniu obrócił się i stracił nieco czasu. Awansowali także zawodnicy Red Bulla, a Coulthard znalazł się nawet w punktowanej ósemce, wkrótce jednak jego miejsce zajął Button. Hiszpański kierowca Renault wdał się w walkę z niemieckim mistrzem i po raz pierwszy w tamtym sezonie wyprzedził go w bezpośrednim pojedynku. Zawodnicy Ferrari zaczęli osuwać się w głąb stawki, a na czoło wysuwali się tacy kierowcy jak Button czy Giancarlo Fisichella. Kimi Raikkonen tymczasem pozostał na prowadzeniu do momentu, gdy wyprzedził go Alonso. Za ich plecami rozpoczynała się seria tankowań, po których zawodnicy wracali na tor na przejściowych oponach. Problemy mieli wówczas Kubica, który uszkodził przednie skrzydło oraz Fisichella i Klien, którzy wypadli z toru i zmuszeni byli się wycofać. Podobny los spotkał również Raikkonena, jednak nie przez wypadnięcie z trasy, a przez uderzenie w Toro Rosso prowadzone przez Vitantonio Liuzziego. Fin tak bardzo zapatrzył się w lusterka, że nie zauważył hamującego mu przed nosem Włocha, eliminując z wyścigu i siebie, i jego, a dodatkowo wywołując wyjazd samochodu bezpieczeństwa.

Deszcz na Hungaroringu zawsze generuje emocje © Red Bull Content Pool

Zmiany po neutralizacji

Obecność safety cara spowalnia stawkę, przez co pit-stop w tym momencie jest mniej kosztowny czasowo. Z tego względu na postój właśnie na tym etapie zawodów zdecydował się Alonso i Pedro de la Rosa, którzy z boksów wyjechali odpowiednio na 1 i 3 miejscu. Przedzielał ich Jenson Button. 6. pozycję zajmował David Coulthard, a za nim znajdowali się Ralf i Michael Schumacherowie. Kierowca Ferrari najpierw uderzył w bolid swojego brata, a następnie w Red Bulla prowadzonego przez Szkota, tracąc wiele czasu i spadając za Coultharda, a także za Nicka Heidfelda, którego zawodnik „Czerwonych Byków” zdołał w międzyczasie wyprzedzić. Kubica okupował z kolei 10. pozycję. Druga tura tankowań przyniosła kolejne zmiany. Jadący na świeższych oponach przejściowych Button zmusił strategów Renault do podjęcia ryzyka i założenia Alonso ogumienia na suchą nawierzchnię. Okazało się to błędem, przez który Hiszpan wkrótce zatrzymał się na ścianie. Jego rywal do tytułu awansował w międzyczasie na 2. pozycję i miał jeszcze nadzieję, że dogoni Buttona.

Wkrótce jednak Niemiec musiał pogodzić się z niemożnością dokonania tego, a prawdziwym problemem stał się dla niego kiepski stan własnych opon i szybko zbliżający się rywale z tyłu. Najpierw musiał ulec Pedro de la Rosie, a następnie Nickowi Heidfeldowi. W walce ze swoim rodakiem złamał drążek kierowniczy, przez co – podobnie jak Alonso – odpadł z rywalizacji. Został jednak sklasyfikowany, jako że stało się to zaledwie na 3 okrążenia przed metą. W wyniku niespodziewanych zmian w czołówce do triumfującego Buttona na podium dołączyli de la Rosa oraz Heidfeld. Jedyny na mecie zawodnik Red Bulla, David Coulthard dojechał na 5 miejscu, co stanowiło drugi najlepszy wynik „Czerwonych Byków” w tamtym sezonie. W dalszej części stawki Robert Kubica walczył o jak najlepsze miejsce, choć nie ustrzegł się błędów. Ostatecznie finiszował na 7. pozycji zdobył punkty w debiutanckim wyścigu. Jego radość nie trwała jednak długo, ponieważ wkrótce został zdyskwalifikowany za zbyt lekki bolid. Niejako na osłodę pozostała mu informacja o natychmiastowym zakończeniu kariery przez Jacquesa Villeneuve’a. Sprawiło to, że pojedynczy występ przerodził się w rolę pełnoprawnego kierowcy wyścigowego aż do końca sezonu.

Red Bull wygrywał GP Węgier w 2010 i 2014 r. Czy teraz powtórzy ten wyczyn? © Red Bull Content Pool

Powtórka z Monako?

Red Bull niejednokrotnie udowadniał, że jest w stanie budować samochody doskonale radzące sobie pod względem aerodynamicznym i generujące mnóstwo tak potrzebnego na Hungaroringu docisku. Max Verstappen i Sergio Perez pokazywali z kolei, że potrafią zrobić właściwy użytek z przygotowanych dla nich bolidów. Czy na krętym i trudnym torze osiągną tak dobry wynik, jak na podobnym do niego pod tym względem obiekcie w Monako?

Autor tekstu prowadzi vloga "Ze świata F1" na YouTube.

