Tym razem byli nie do zatrzymania. Wielki triumf ekipy "dychy"!

Tegoroczną imprezę, która ponownie odbyła się w amerykańskim Dallas, ekipa "dychy" rozpoczęła od spotkania z Complexity. Niespodzianki nie było, zwłaszcza, że mecz odbył się na de_nuke, jednej z lepszych map tej organizacji. W dodatku przeciwnicy musieli radzić sobie ze stand-inem. ENCE zwyciężyło 16:7 i mocnym uderzeniem rozpoczęło rywalizację.

Trzecia ekipa świata na horyzoncie

W kolejnym etapie turnieju ENCE trafiło na FaZe. Z uwagi na lepsze notowanie w rankingu, faworytem była druga z wymienionych ekip. Jednak na początku maja oba zespoły rywalizowały ze sobą w ramach kwalifikacji do Majora i wówczas to fińska organizacja, po trzech rozegranych mapach, okazała się lepsza.

I mimo że dokładny wynik meczu był inny, to zwycięzca się nie zmienił. Ponownie ENCE miało sposób na to, by rozmontować swojego rywala. Przez większość meczu ekipa "dychy" kontrolowała jego przebieg i w żadnym momencie nie była w gorszej pozycji.

Na mapie de_anubis miała miejsce dominacja, bowiem fińska organizacja wygrała 16:7. Wynik ten był praktycznie taki sam, jak we wcześniejszym spotkaniu tych ekip. FaZe wybrało natomiast de_overpass, czyli w porównaniu z poprzednim pojedynkiem nic się nie zmieniło. No, prawie, bo tym razem padł inny wynik.

Po tym, jak ENCE przegrało 9 maja tę mapę 12:16, wyciągnęło wnioski. Po wygranej pierwszej połówce 11:4, ekipa "dychy" dowiozła zwycięstwo (16:13). Tym samym po raz drugi w ciągu miesiąca FaZe musiało uznać wyższość tego przeciwnika.

"Czuliśmy się całkiem pewnie, zwłaszcza po tym, jak wygraliśmy drugą rundę pistoletową po stronie terrorystów. Oni szybko jednak wzięli rewanż i wygrywali rundę za rundą. W momencie, gdy prowadziliśmy 14:13, wygraliśmy rundę pół-eco i zamknęliśmy mapę" - ocenił rywalizację na de_overpass Pavel "Maden" Bosković, strzelec ENCE.

"device" i spółka kolejnym rywalem

Aż trudno opisać, jak wybitnie w Dallas radził sobie Nicolas "device" Reedtz, który w październiku 2022 roku powrócił do Astralis po krótkiej przygodzie w Ninjas in Pyjamas. Stąd też wydawało się, że będzie on najgroźniejszym graczem w ekipie Astralis. Duńska formacja po pokonaniu obrońcy tytułu, Cloud9, zameldowała się w finale górnej drabinki.

Astralis postawiło na wybór mapy de_overpass. I przeciwko ENCE spisali się zdecydowanie lepiej niż wcześniej FaZe. W końcu duńska formacja wygrała pierwszą połowę 9:6, grając po stronie terrorystów. Duńczycy jako antyterroryści nie zagrali co prawda wybitnie, ale do samego końca kontrolowali przebieg rywalizacji, zwyciężając 16:12.

Sporo emocji dostarczyło de_nuke. ENCE rozpoczęło go po stronie terrorystów, gdzie ugrało sześć rund. A biorąc pod uwagę, że mapa ta jest zdecydowanie pod antyterrorystów, wynik był dobry. Po zaciętej drugiej połowie, to fińska organizacja miała okazję do wyrównania stanu pojedynku, prowadząc 15:14. Rywale doprowadzili jednak do dogrywki.

Kluczem do jej zwycięstwa okazała się lepsza dyspozycja ekipy "dychy" po stronie atakującej. W momencie, gdy był remis (17:17), udało im się wygrać dwie kolejne, a zarazem ostatnie rundy tej mapy.

O tym, kto zamelduje się w półfinale, zadecydował de_mirage. Po zaciętej pierwszej połowie, ENCE zaprezentowało się lepiej po stronie broniącej. Mimo że Astralis znakomicie wystartowało po zmianie stron, wygrywając pięć rund z rzędu, to w momencie prowadzenia 12:8, nie udało im się wygrać żadnej rundy.

Alvaro "SunPayus" Garcia poprowadził swój zespół do zwycięstwa, prezentując się na ostatniej mapie lepiej niż sam "device". Duńczyk w całym spotkaniu wykręcił aż 94 zabójstwa, ale to nie wystarczyło do końcowego triumfu.

Powtórka z rozrywki

Po awansie do półfinału fińska organizacja po raz drugi w Dallas zmierzyła się z FaZe. Tym razem ich spotkanie trwało aż cztery godziny! W Polsce mecz ten zakończył się dopiero po godzinie 3:00.

Wybór FaZe był jednostronny. Na de_mirage zespół ten wygrał pierwszą połowę 10:5, grając po stronie atakującej. Grając jako antyterroryści udało im się szybko doprowadzić do końca tej mapy (16:8). Również emocji nie dostarczył de_anubis, wygrany przez ENCE. Ekipa "dychy" zdominowała rywala i zwyciężyła podobnym wynikiem co drużyna Finna "karrigan'a" Andersena wcześniej, bowiem padł wynik 16:6.

Najwięcej emocji dostarczyła decydująca mapa, czyli de_ancient. FaZe rozpoczęło po stronie broniącej i prowadziło aż 7:1. Ostatecznie seria rywali sprawiła, że ENCE przegrało pierwszą połowę 7:8. Jednak udany start po stronie antyterrorystów sprawił, że ekipa "dychy" prowadziła 13:9.

Wówczas FaZe uruchomiło się po stronie atakującej. Ich seria dała im minimalne prowadzenie (14:13). I gdy wydawało się, że zespół ten kontroluje przebieg mapy, ENCE wygrało dwie kolejne rundy, dzięki czemu zapewniło sobie okazję do zakończenia pojedynku. Ostatecznie jednak doszło do dogrywki.

W niej raz po raz obie ekipy miały swoich bohaterów. Kluczową rundę dla FaZe ugrał Helvijs "broky" Saukants w momencie, gdy został sam na dwóch rywali. Dzięki temu jego ekipa miała okazję do zamknięcia mapy, ale tej nie udało im się wykorzystać.

W drugiej dogrywce ponownie ekipa "karrigan'a" miała okazję do zakończenia pojedynku, ale znów przy punkcie meczowym nie udało im się postawić kropki nad "i". Następnie to ENCE miało drugą szansę w tym spotkaniu, by zapewnić sobie awans do finału. Im również nie udało się tego wykorzystać.

Podczas czwartej dogrywki, FaZe zagrało kapitalnie po stronie broniącej. Po zmianie stron miała ona trzy rundy meczowe, ale "dycha" i spółka wyszła z opresji, mimo że była pod ścianą. Następnie to ENCE zaczęło grać fenomenalnie i ostatecznie, po zaciętej walce, zwyciężyło decydującą mapę 31:28.

Niespodziewany finał

Chyba nikt przed turniejem nie obstawiłby, że w finale zmierzą się ENCE i MOUZ. W końcu to dwa zespoły, znajdujące się w drugiej dziesiątce światowego rankingu.

Jednak decydujące spotkanie o tytuł nie dostarczyło tylu emocji, co ostatnia mapa pojedynku fińskiej organizacji z FaZe. Jeżeli chodzi o MOUZ, to wybór padł na de_mirage.

Po tym, jak ENCE przegrało na niej z ekipą "karrigan'a", wyciągnęło wnioski. "SunPayus" znakomicie radził sobie po stronie broniącej, dzięki czemu głównie za jego sprawą po pierwszej połowie było 11:4 dla fińskiej organizacji. Do powrotu ze strony MOUZ nie doszło po zmianie stron, przez co "dycha" i spółka zwyciężyli 16:9.

Tym samym MOUZ było pod ścianą, przegrywając swój wybór. Na de_nuke zdecydowanym faworytem była fińska organizacja. I potwierdziła to po stronie terrorystów, zwyciężając pierwszą połowę wynikiem 9:6. A przypomnijmy, że mapa ta zdecydowanie sprzyja antyterrorystom.

Jednak od mocnego uderzenia rywalizację po zmianie stron rozpoczęło MOUZ. Udany początek pozwolił im wyjść na prowadzenie 10:9. W końcu jednak rozpoczęła się dominacja ENCE. Od tego momentu zespół ten nie przegrał już żadnej rundy do samego końca spotkania. Rywale nie mogli znaleźć sposobu na fragowanie, przez co zostali kompletnie rozbici.

Tym samym ENCE tym razem w finale nie miało sobie równych i sięgnęło po trofeum, w dodatku na turnieju lanowym. Udało im się to po raz pierwszy od momentu, gdy prowadzącym został Marco "Snappi" Pfeiffer.

