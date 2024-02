Gla1ve: Przyszłość może należeć do ENCE!

Tak dużego poruszenia na polskiej scenie Counter-Strike'a nie było od lat. Trudno się jednak dziwić, gdy jedna z topowych organizacji decyduje się stworzyć polski roster. No, prawie polski, choć Gla1ve, jak sam mówi, doskonale odnajduje się jako naturalizowany Polak.

O kulisach budowy nowego składu ENCE, który pod koniec 2023 roku uzupełniło trio z 9INE - Krzysztof "Goofy" Górski, Aleksander "Hades" Miskiewicz oraz Kacper "Kylar" Walukiewicz - rozmawiamy z samymi zainteresowanymi, a także dwoma pozostałymi członkami drużyny - Pawłem "Dychą" Dychą oraz Lukasem "Gla1ve'em" Rossanderem.

Bartłomiej Bukowski, redbull.com: Na start, najważniejsze: Gla1ve, jak się czujesz jako Polak?

Lukas "Gla1ve" Rossander: Bardzo dobrze! Jestem zadowolony, że wreszcie ogarniam jak mówić po polsku. Tak więc jeśli, któryś z naszych fanów mnie spotka, śmiało może mówić po polsku, jestem już w tym biegły!

To bardzo fajne być otoczonym przez samych Polaków. Słyszę mnóstwo słów, nie mam pojęcia co oni gadają, może rzucają jakieś bluzgi za moimi plecami, gdy ja staram się im przekazać, że muszą skorygować pewne błędy. A może po prostu zastanawiają się co to za głupek. Także tak, to świetna zabawa!

Ale mówiąc już poważnie to świetni goście i jestem szczęśliwy, że jestem tu gdzie jestem.

Od samego początku wykonałeś mocny zwrot w stronę polskiego community na Twitterze, między innymi poprzez kilka wpisów w naszym języku. Czy czujesz wsparcie naszej społeczności?

Gla1ve: Oczywiście! Zawsze wiedziałem, że polska scena Counter-Strike’a jest duża, ale i tak byłem nieco zaskoczony. Zdecydowanie czuję, że polska społeczność mocno nas wspiera i to nie tylko naszą polską czwórkę, ale również mnie.

Czy spodziewaliście się, że ogłoszenie Waszego nowego składu wywoła aż tak duży hype w Polsce?

Aleksander "Hades" Miskiewicz: Przede wszystkim to wszystko działo się bardzo szybko. W związku z tym nie było żadnych przecieków na temat naszego dołączenia do ENCE. Myślę, że to też miało wpływ na to, jak duży hype pojawił się już po ogłoszeniu całego rosteru.

Będąc szczerym spodziewałem, że to ogłoszenie wywoła pewien hype, jednak nie myślałem, że aż na taką skalę.

Jak wyglądał proces kompletowania aktualnego rosteru? Wszystko odbywało się w nieco szaleńczym tempie

Paweł "Dycha" Dycha: Naszym głównym problem było to, że bardzo długo nie wiedzieliśmy, czy nasi starzy gracze odejdą czy jednak zostaną. Z drugiej strony sama decyzja o zakontraktowaniu Goofy’ego, Kylara i Hadesa była zarówno łatwa jak i trudna.

Paweł "Dycha" Dycha © Jussi Jääskeläinen Starzy gracze do ostatniej chwili nie podejmowali ostatecznej decyzji ws. odejścia Dycha

Jak wspomniałem, wcześniej było sporo komplikacji dotyczących starego składu, gracze do ostatniej chwili nie podejmowali ostatecznej decyzji. Zrobili to dopiero na 24 godziny przed ostatecznym zamknięciem rosterów, więc nie mieliśmy zbyt wiele czasu. Mieliśmy kilka opcji, jednak na koniec zdecydowaliśmy się na chłopaków z 9INE. Czuliśmy, że to da nam nie tylko slota na RMR, ale także nieco więcej czasu i zdejmie z nas nieco presji. Oczywiście, nie mieliśmy wiele punktów w rankingu, ale mieliśmy przynajmniej coś od samego początku.

Gla1ve: Do ostatniego dnia przed zamknięciem składów nie wiedzieliśmy też, że jest możliwość wyciągnięcia graczy 9INE. Gdy się o tym dowiedzieliśmy, czuliśmy, że to jest to.

Jak zatem wyglądał proces angażowania do ENCE byłych już graczy 9INE?

Gla1ve: Gdy wiedzieliśmy, że w drużynie zostajemy ja, Dycha i Kuben, a reszta graczy zdecydowała się odejść, to dostrzegliśmy szansę stworzenia polskiej drużyny, ze mną w roli IGLa. No i zdecydowaliśmy się w to pójść. Była to słuszna decyzja, ponieważ akurat S1mple czy NiKo nie czekali, by do nas dołączyć (śmiech).

Chłopaki z 9INE radzili sobie naprawdę dobrze i stwierdziliśmy, że może potrzebują tylko kilku dobrych graczy wokół siebie. Trochę lepszych struktur, dzięki czemu będą mogli wejść na kolejny level. Dostrzegliśmy ten potencjał i zdecydowaliśmy się na tym budować.

A jeżeli chodzi o byłych już reprezentantów 9INE - jaka była Wasza pierwsza reakcja na wiadomość, że ENCE jest wami zainteresowane?

Kacper "Kylar" Walukiewicz: Pierwszą myślą było, że to wielka szansa. Zwłaszcza mając na uwadze możliwość gry z tak doświadczonym IGL-em, który wygrał wszystko, co było do wygrania. No i oczywiście z Dychą, najlepszym polskim graczem. Poza tym też sama organizacja cieszy się już sporą renomą, co nie było bez znaczenia. ENCE dobrze wie, jak budować drużynę esportową. To był dla nas bardzo fajny upgrade, a także szansa dla każdego do indywidualnego rozwoju

No właśnie, jak duży wpływ na Waszą decyzją miała możliwość wspólnej gry z postacią taką jak Gla1ve?

Kylar: Dla mnie to była zdecydowanie duża motywacja. W przeszłości bardzo dużo nauczyłem się obserwując grę Gla1ve’a jeszcze podczas jego występów w Astralis. Teraz natomiast każdy z nas może uczyć się od niego grając w jednej drużynie.

Kacper "Kylar" Walukiewicz © Jussi Jääskeläinen Bardzo dużo nauczyłem się obserwując grę Gla1ve’a jeszcze podczas jego występów w Astralis Kylar

Dycha: To jedno z najlepszych uczuć na świecie (śmiech)

Zaskoczył Was w ogóle fakt, że po nieco słabszej końcówce w 9INE, zgłosiło się po Was ENCE?

Krzysztof "Goofy" Górski: Tak, było to dla nas spore zaskoczenie, a przynajmniej dla mnie. Byłem akurat na weekend w Gdańsku i nagle Kylar zaczął do mnie wydzwaniać, bym natychmiast odebrał telefon. Tak to mniej więcej wyglądało. To było zaskoczenie, zwłaszcza, że nasza końcówka w 9INE nie była najlepsza, a szczerze mówiąc nasze wyniki były zwyczajnie słabe. Także bardzo fajnie, że ENCE zdecydowało się na naszą trójkę.

Hades: Mi osobiście nie wydaje się, że nasz ostatni okres w 9INE był tak zły. Mieliśmy 2 czy 3 finały online. Moim zdaniem nie było tak źle, jak wiele ludzi mówi. Może nie było najlepiej, ale nie było też super źle. Myślę, że osiągnęliśmy zadowalające rezultaty i teraz, z dodatkiem Dychy i Gla1ve’a, może być tylko lepiej.

Były pytania do Hadesa o jego doświadczenia z ENCE przed podjęciem finalnej decyzji?

Kylar: Rozmawialiśmy o tym już wcześniej, więc gdy ENCE się do nas odezwało, to już dokładnie wiedzieliśmy, czego możemy się spodziewać. Ze strony Hadesa był to zawsze zdecydowanie pozytywny feedback, tak więc nie musieliśmy specjalnie go o to wypytywać. Już wcześniej podzielił się z nami swoimi doświadczeniami.

Samo podjęcie finalnej decyzji było dla Was trudne?

Kylar: Gdy dostałem tę ofertę, pomyślałem tylko, że to jest szansa, z której powinienem skorzystać. ENCE stwarzało nam dużo większy potencjał do rozwoju. Fajne było także to, że przechodząc we trzech, mogliśmy w zasadzie nadal grać to co w 9INE, tylko z bardziej doświadczonymi graczami.

ENMC © Jussi Jääskeläinen

Hades, a jak Ty podszedłeś do perspektywy powrotu? Nie kusiło Cię jednak, aby spróbować czegoś nowego?

Hades: Jak już wspominał Kylar, bardzo dobrze wspominam mój poprzedni okres w ENCE. I po tym jak porozmawiałem z Kylarem i Goofym zdecydowaliśmy, że to dla nas najlepsza opcja. Dodatkowo, jak już inni wspominali, atutem była także możliwość gry z Gla1ve’em i Dychą. To wszystko sprawiło, że opcja dołączenia do ENCE była dokładnie tym, czego szukałem i podjęcie decyzji o powrocie było naprawdę łatwe. W zasadzie zastanawiałem się może kilka godzin.

Jak dużym przeskokiem jest dla Was przejście z 9INE do ENCE?

Goofy: ENCE jest na pewno lepiej zorganizowane i bardziej stabilne, także bez wątpienia widać sporą różnicę.

Kylar: ENCE jest większą marką w esporcie, z większymi sponsorami, większą ilością ludzi pracujących dla organizacji. W przypadku 9INE chociażby sam awans na Majora był równie wielką sprawą dla organizacji jak dla nas. Dzięki temu mogli jeszcze bardziej rozwinąć swoje struktury, jednak bez wątpienia na pierwszy rzut oka widać, że ENCE jest znacznie bardziej rozbudowaną organizacją.

Gla1ve, jak Ty podchodzisz do tak złożonego rosteru? Spodziewałeś się dołączając do ENCE, że skończysz w zasadzie jako pół Polak?

Gla1ve: Na pewno nie, to było dla mnie też swego rodzaju zaskoczenie. Oczywiście, gdy dołączałem do ENCE miałem nadzieję, że zespół zostanie razem. Jednak takie rzeczy się zdarzają, gracze dostali bardzo dobre oferty, wówczas musisz mocno się zastanowić nad swoją przyszłością.

Hades ma już doświadczenie z przeszłości w ENCE, wie jak to jest grać w topowym teamie. Mamy też dwóch młodych, głodnych sukcesu graczy w osobach Kylara i Goofy’ego z dużym potencjałem. Myślę że taka mieszanka ma dużo sensu. Gla1ve

Jednak ostatecznie, dzięki zakontraktowaniu graczy 9INE, również dla nas wszystko potoczyło się dobrze. Hades ma już doświadczenie z przeszłości w ENCE, wie jak to jest grać w topowym teamie. Mamy też dwóch młodych, głodnych sukcesu graczy w osobach Kylara i Goofy’ego z dużym potencjałem. Myślę że taka mieszanka ma dużo sensu.

No właśnie, Kylar, Goofy - dla Was to największa organizacja w waszej karierze. Odczuwacie w związku z tym jakiegoś rodzaju specjalną presję?

Goofy: Myślę, że doświadczyliśmy już dużej presji także grając w 9INE, zwłaszcza podczas Majora. Także nie czuję, że jest to większa presja niż wcześniej. To co jest dla nas na pewno nowe, to to, że porozumiewamy się po angielsku, może to nakłada na nas nieco dodatkowej presji, ale myślę, że jest ok.

W internecie nie brakuje jednak też wątpliwości, czy ten skład stać na odniesienie sukcesów. Część komentujących poddaje w wątpliwość chociażby obecność Gla1ve’a.

Gla1ve: Mamy pięciu dobrych graczy i dobrego trenera. Czterech naszych zawodników jest z Polski, ale jak widać miało to dla nich sens, by wziąć mnie na IGL’a i stworzenie z tej drużyny zespołu międzynarodowego. Gdyby było inaczej, to mogliby nadal grać tylko z Polakami.

To jednak także ważne dla nich i myślę, że to najlepsza decyzja dla każdego. Międzynarodowe zespoły to przyszłość. Być może kiedyś, gdy mnie już tu nie będzie, czy też zostanę trenerem, to każdy z tych graczy będzie już miał doświadczenie w grze w międzynarodowym zespole, a to jest bardzo ważne dla ich przyszłości

Dycha: Zawsze zdobędziesz więcej doświadczenia w międzynarodowej drużynie. Sam gram tak od kilku lat i różnica jest ogromna

Przejdźmy zatem do samej gry. Za Wami pierwszy oficjalny występ w kwalifikacjach do IEM-u w Chengdu

Dycha: Ten qualifier zagraliśmy tak naprawdę jedynie treningowo. Nie nakładaliśmy na siebie żadnej presji związanej z wynikiem. Chcieliśmy się sprawdzić w oficjalnej grze, co już działa, a co nie.

I jakie wnioski wyciągnęliście z tego występu? Jak się Wam gra razem?

Gla1ve: Bardzo dobrze. To było naprawdę fajne doświadczenie zacząć oficjalnie występować razem . To była także bardzo dobra okazja do nauki, ponieważ uczysz się dużo więcej z porażek w oficjalnych meczach, niż z porażek podczas sparingów.

W oficjalnych meczach gra zawsze wygląda nieco inaczej, jest inna motywacja. To było dobre doświadczenie. Wyciągnęliśmy wnioski z popełnionych błędów. Staramy się je wyeliminować i iść dalej. Na pewno z czasem będziemy tylko lepsi.

Rozpoczynacie też grę w turnieju play-in na IEM Katowice. Jakie są wasze oczekiwania co do tego turnieju?

Dycha: Oczywiście chcielibyśmy jak najszybciej osiągać jak najlepsze rezultaty, ale będąc szczerym, trenowaliśmy jak dotąd 3 tygodnie, tak więc na razie fani nie powinni od nas niczego oczekiwać. Naszym głównym celem pozostaje zakwalifikowanie się do Majora i do tego będziemy dążyć, trenując i dając z siebie wszystko. Wszelkie turnieje przed RMR traktujemy jako pewne przetarcie, z którego będziemy chcieli wyciągnąć jak najwięcej. Tak więc, na ten moment, nie ma na nas żadnej presji, jeżeli chodzi o wynik na IEM-ie.

Gramy razem dopiero od kilku tygodni, nie zakończyliśmy jeszcze naszych przygotowań. Nie da się być perfekcyjnym zespołem po 2-3 tygodniach czy nawet miesiącu. Tak to nie zadziała. Potrzeba co najmniej pół roku, by udało się coś zbudować.

Jak wygląda obecnie sama atmosfera w drużynie?

Dycha: Oczywiście, na początku było nieco sztywno. Nie mam tu na myśli tego, że nowi gracze się czegoś obawiają, ale jednak trudno oczekiwać od początku, by każdy się w pełni otworzył, to przychodzi z czasem. Jednak z każdym tygodniem, z każdym dniem, nowi gracze pokazują coraz więcej, aż pewnego dnia będą w pełni otwarci, w pełni zaadaptowani w projekt. Nie można nakładać specjalnej presji na nowych, ponieważ to nie pomaga w adaptacji. Trzeba sprawić, by od pierwszego dnia czuli się dobrze w nowych barwach.

ENCE © Jussi Jääskeläinen

Hades: Generalnie jest całkiem nieźle. Oczywiście, wszystko wymaga czasu, jednak myślę, że jak dotąd jest naprawdę dobrze.

Kylar: Każdy jest tu bardzo otwarty, również na różne pomysły dotyczące gry. To czysta przyjemność pracować z tym składem.

Dycha, mówiłeś o tym, że reszta byłego składu ENCE długo zwlekała z określeniem się co do swojej przyszłości w drużynie. Ostatecznie z rosteru, który mogliśmy oglądać jeszcze podczas IEM-u w Sydney, zostałeś tylko Ty. Nie miałeś żadnych wątpliwości co do swojej przyszłości?

Dycha: Oczywiście, w przeszłości pojawiały się myśli o odejściu. Jednak ENCE gwarantuje mi wszystko czego potrzebuje. I nie mówię tu tylko o kwestiach finansowych, ale także o rzeczach związanych z samą grą, a także spoza gry. ENCE jest naprawdę pomocne w każdym aspekcie. Mój kontrakt obowiązuje jeszcze przez kilka miesięcy i zobaczymy co przyniesie przyszłość. Nie podjąłem jeszcze żadnej decyzji. Jednak co mogę powiedzieć, ENCE wspiera mnie we wszystkim, co jest dla mnie bardzo ważne jako gracza.

Gla1ve, Ty natomiast zdecydowałeś się opuścić Astralis po nieco ponad 7 latach. Jak trudna była to dla Ciebie decyzja?

Gla1ve: Hmm… w sumie byłem akurat na ławce, a chciałem zacząć znów grać, więc szczerze mówiąc była to dla mnie bardzo łatwa decyzja.

Oczywiście byłem bardzo szczęśliwy z czasu spędzonego w Astralis, jednak czułem, że mój czas w Astralis się skończył i muszę poszukać czegoś nowego. Uznałem, że ENCE będzie dobrą opcja dla mnie i jestem zadowolony z tego wyboru.

Kiedy dokładnie stwierdziłeś, że Twój czas w Astralis dobiegł końca?

Gla1ve: Kiedy usiadłem na ławce. Wówczas stwierdziłem, że to czas na coś nowego. To było siedem lat pełnych sukcesów, ale także momentów, z których mogłem wyciągnąć jakąś lekcję, jednak wszystko dobiega końca i mam nadzieję, że teraz również będziemy odnosić sukcesy w ENCE.

Lukas "Gla1ve" Rossander © Jussi Jääskeläinen

Ta zmiana barw była dla Ciebie czymś wyjątkowym?

Gla1ve: Na pewno. W Danii Astralis jest naprawdę wielkie, ENCE nie cieszy się tam taką popularnością, to organizacja bardziej skupiona na Finlandii, a teraz także na Polsce. To coś nowego dla mnie, ale jest to fajne. Zostałem tu naprawdę ciepło przyjęty zarówno przez graczy jak i organizację. Jak dotąd wszystko idzie naprawdę dobrze. Jest to fajny nowy start dla mnie, którego chyba potrzebowałem, bo byłem nieco zmęczony ciągłą grą w Astralis.

Mówisz o odnoszeniu sukcesów z ENCE. Wierzysz, że z tym rosterem możesz nawiązać do najlepszych lat w Astralis?

Gla1ve: Oczywiście. Nie dołączyłbym tu, gdybym nie wierzył w ten projekt. Myślę, że przyszłość może należeć do nas. Mamy naprawdę mocny line-up, jestem bardzo zadowolony z tego składu i nie mogę się doczekać, by grać więcej razem.

Treningi również wyglądają, bym powiedział, całkiem nieźle. Oczywiście na wszystko potrzeba czasu i niektóre rzeczy idą lepiej niż inne, ale tak wyglądają początki. Wciąż próbujemy nowych rzeczy i staramy się odnaleźć swoją tożsamość, sposób w jaki chcemy grać. Tak, by być gotowym na IEM i RMR. Póki co jednak czeka nas dużo pracy, jednak myślę, że wszystko pójdzie dobrze.

Nad czym zatem obecnie skupiacie się najmocniej jeżeli chodzi o treningi?

Gla1ve: Głównie na tym, by każdy z graczy czuł się komfortowo na swojej pozycji, rozmawiamy bardzo dużo o teorii, na temat tego jak chcemy grać. Oglądamy też dużo dem, ale też dużo trenujemy praktycznie

Dycha: Staramy stać się drużyną