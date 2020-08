Kamery GoPro, zegarki Garmin, gogle i rękawiczki Scott, bony na zakupy Fox oraz trening 1 na 1 z Taddym Błażusiakiem - sprawdź, co jeszcze mogą wygrać uczestnicy i kibice w Red Bull Enduro Lidze!

Motoryzacja Co można wygrać w Red Bull Enduro Lidze?

Kamery GoPro, zegarki Garmin, gogle i rękawiczki Scott, bony na zakupy Fox oraz trening 1 na 1 z Taddym Błażusiakiem - sprawdź, co jeszcze mogą wygrać uczestnicy i kibice w Red Bull Enduro Lidze!

wtorku 18.08 do godziny 23:59

Aby wasze przejazdy wzięły udział w walce o ligowe punkty i cotygodniowe nagrody macie czas do

Kolejne 6 tygodni będzie przebiegało pod znakiem rywalizacji w Red Bull Enduro lidze, bo rundy od 2 do 6 będą rozgrywane analogicznie:

O co chodzi w Red Bull Enduro Lidze?

ŚRODA

WTOREK

zamknięcie zgłoszeń do biorących udział w walce o nagrody i ligowe punkty

