Enduro Bikecheck: Nowy rower i nowe plany Krissa Kaczmarczyka

Maciej Świerz: Cześć Kris. Co tam u Ciebie słychać?

Krzysztof "Kriss" Kaczmarczyk: A dziękuję, bardzo dobrze. Niedawno przyszła do mnie paczka od nowego sponsora - Canyona i przez ostatnie półtora tygodnia prawie codziennie jeździłem na rowerze. Niestety musiałem się jeszcze trochę oszczędzać, bo kilka dni przed otrzymaniem nowej maszyny, rozwaliłem się na hopkach i uszkodziłem stopę. Mimo wszystko coraz mocniej wjeżdżam się w nową endurówkę i myślę, że za kilka dni zacznę już cisnąć na 100%!

Dostałeś endurówkę, glebę zaliczyłeś na dirtówce, ale przecież do tej pory, znany byłeś raczej ze swoich zjazdowych poczynań. Co się stało? Doszło do jakiejś transformacji?

Od 9 lat ścigałem się regularnie w zjeździe w Polsce i za granicą, a rok 2020 przewrócił trochę wszystko do góry nogami. Teraz przyszła zima i aura za oknem zdecydowanie uniemożliwia jazdę w jakichkolwiek bikeparkach. To wszystko poskładało się na to, że postanowiłem trochę więcej czasu spędzić na upalaniu roweru enduro na lokalnych miejscówkach i katowaniu dirtówki na zimowych spotach z hopami. Chcę rozwijać się w tych kierunkach żeby stać się trochę bardziej wszechstronnym zawodnikiem. Co za tym idzie plany na przyszły rok również trochę się pozmieniały…

No to nawijaj o tych planach.

Wszystko wskazuje na to, że w sezonie 2021 będę musiał odpuścić mocny zjazdowy racing. Na pewno pościgam się w zawodach enduro, zdecydowanie pojawię się na Joy Ride’ach i wezmę udział w Mistrzostwach Polski DH. Nie będę jednak startował w Pucharach Europy, albowiem, ponieważ, bo prawdopodobnie nie uda mi się ogarnąć nowej zjazdówki. Jazda na rowerze enduro po tak wymagających trasach jest niezbyt wygodna i zdecydowanie nie sprawia tyle frajdy.

W przyszłym roku planuję się też jak najwięcej czasu spędzić z moją ekipą z “Tripuli” - Wojtkiem Bajorem i Dawidem Czekajem . Chcemy sporo potripować po bikeparkach i katować na lokalnych trasach, a przy okazji nagrywać jak najwięcej jakichś śmiesznych materiałów.

Co to jest Tripula?

Co to jest Tripula… To może jeszcze napiszę do chłopaków…

Nie no dawaj! Musisz się wykazać teraz.

No to może tak: Hasło przewodnie tripuli to “Jazda, Jazda, Jazda!” Głównie dlatego, że jest nas trzech, a główne założenie jest proste - jeździć jak najwięcej.

Bardzo mi się podoba.

A! No i mamy jeszcze drugie hasło - “Im gorzej, tym lepiej!”

Szanuję.

Chodzi nam po prostu o to, żeby czerpać fun z jazdy na rowerze i trochę urozmaicić ten “idealny instagramowy content” jakimiś głupimi komentarzami, memami, takimi - młodzieżowymi postami.

Czym lub kim się inspirujecie?

Pierwsze co mi wpada do głowy to brytyjska ekipa 50:01 . Oni całe życie spędzają na rowerach. Jeżdżą, bawią się i czasem przy okazji coś nagrają. To jest super - pokazują, że z jednego zakrętu można zrobić plac zabaw, na którym da się katować cały dzień! O i jeszcze Vanzacs . Oni też robią podobne rzeczy.

Jestem wielkim fanem obu "teamów". Dobrze widziałem, że ostatnio wylądowałeś flipa na twardo?

Tak udało się. Poszedł zakład ze Śrubokrętem , bardzo mocno mnie to zmotywowało. (śmiech) W ogóle to było chyba dokładnie 2 tygodnie po tym, jak uszkodziłem swoją nogę. Do tej pory cały czas kuleje, mam spuchniętą stopę, ale na rowerze jakoś mniej mi to przeszkadza. Wpadłem na hopki, nakręciłem się mocno i udało się odjechać salto za pierwszym razem. Mega się jaram!

Jak długo uczyłeś się flipa?

Pierwsze próby chyba odbywały się jakoś 7 lat temu? Zdecydowanie nie wyglądały najlepiej - kręciłem 1/4 flipa, puszczałem rower i chwilę później leżałem na ziemi. Takie pierwsze prawdziwe flipy próbowałem robić w tym roku na miejscówce Czubaki . Rozłożyliśmy tam dużą poduchę i na swojej “krowie” z kołami 29’ cali, kręciłem do skutku. Z próby na próbę było coraz lepiej. Lądowałem na głowie, na brzuchu, na plecach, aż w końcu wylądowałem na kołach. Później pojechałem jeszcze do Sebastiana Podgórskiego na gąbki, żeby sobie na spokojnie przećwiczyć wszystko na dirtówce.

Miało być o nowym rowerze, a wyszło jak zawsze. Wracamy do nowej endurówki - co to za rower i dlaczego zdecydowałeś się na taki sprzęt?

Trzeba przyznać, że nowy rower Canyona robi świetne wrażenie! © Jacek Kaczmarczyk

Decyzja była dość prosta. Pora roku uniemożliwia jazdę w górach po bardzo wymagających trasach, a obecna sytuacja związana z tym całym wirusem jest dość niepewna, więc postawiłem na uniwersalny rower na dużych 29-calowych kołach. Przez ostatnie 2 lata jeździłem tylko na rowerach z takimi kółkami, więc bardzo się do tego przyzwyczaiłem. W sumie to ja całkiem duży chłopak jestem. Mam 193 cm wzrostu, więc taki rower to dla mnie też olbrzymia wygoda. 150 mm skoku, mega niska waga 13,5 kg - będzie szybko!

Uuuu... Karbon?

Tak jest. Rama karbon, koła karbon, korba karbon - full wypas. Myślę, że na lokalnych trasach będę się na nim świetnie bawił, a jak już mówiłem, to mój cel numer 1.

Zmieniłeś jakieś części, czy jeździsz na secie fabrycznym?

W każdym rowerze zawsze wymieniam siodełko i kierownicę.

Na jaką kierownicę padł wybór?

Do tej pory zawsze były to Renthale, bo wszyscy mówili, że mają najlepsza geometrie i prawdę mówiąc dobrze mi się na nich jeździło, ale w tym roku tu też zaszła zmiana. Udało mi się nawiązać współpracę z zupełnie nową firmą i w moim rowerze pojawił się kokpit DMR Bikes. Testuję również nowe pedały SPD tej firmy, a w planach mam jeszcze platformy. W sezonie 2021 chcę robić więcej sztuczek, więc takie pedały zdecydowanie mi się przydadzą. Dorzuciłem też wypasione heble Hope. Może czterotłoczkowe hamulce w tak lekkiej endurówce wyglądają śmiesznie, ale ja wychodzę z założenia, że siła hamowania w każdym rowerze powinna być jak największa. Komfort jazdy i frajda jest wtedy zdecydowanie największa.

Zobacz nową endurówkę Krissa w pełnej okazałości:

+3

Bikecheck:

Rama : Canyon Spectral 29 CF9, rozmiar L, kolor Thermite Red

Amortyzator : Rockshox Pike Ultimate RCT3 150 mm, offset 42 mm

Damper : RockShox Deluxe Ultimate (230 x 60 mm)

Mostek : Canyon G5 Stem 40mm

Kierownica : DMR Bikes Wingbar Mk4, 31.8 mm, 780 mm, wznios 35 mm, kąty gięcia up 8o/back 5o

Gripy : DMR Bikes Deathgrip Camo

Sztyca : OneUp Components V2, 180mm

Siodełko : Ergon SMD2 Comp

Hamulec przedni : Hope Tech3 V4

Hamulec tylny : Hope Tech3 V4

Klamki : Hope Tech3 V4

Tarcze hamulcowe : Galfer 203 mm

Koła : DT Swiss XMC 1501 Carbon 29", 28h, 30 mm wide

Opony : Maxxis Minion DHF 2.5'' Exo/Maxxis Dissector 2.4"

Korba : Sram X1 Eagle Carbon, 32T, 170 mm

Suport : Sram Dub

Pedały : DMR Bikes V-Twin

Łańcuch : Sram Eagle, 12 spd

Napinacz : Canyon

Przerzutka : Sram X01 Eagle 12spd

Manetka : Sram X01 Eagle 12spd

Kaseta : Sram X01 Eagle 12spd 10-52t