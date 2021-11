Peterhansel rzucił wyzwanie sławie Napoleona. I wygrał!

Z czym kojarzy wam się Elba? Jeśli z miejscem zesłania Napoleona, to kombinujecie całkiem nieźle. Niedawno minęła dwusetna rocznica opuszczenia wyspy przez cesarza Francuzów, a już najechał ją kolejny imperator – francuski cesarz rajdowy, słynny Stephane Peterhansel. Mister Dakar wygrał najcięższy terenowy rajd świata aż 14 razy – w sześciu pierwszych triumfował na motocyklu. Niedawno wrócił na dwa kółka i udowodnił, że wciąż potrafi trzymać gaz!

Z czym kojarzy wam się Elba? Jeśli z miejscem zesłania Napoleona, to kombinujecie całkiem nieźle. Niedawno minęła dwusetna rocznica opuszczenia wyspy przez cesarza Francuzów, a już najechał ją kolejny imperator – francuski cesarz rajdowy, słynny Stephane Peterhansel. Mister Dakar wygrał najcięższy terenowy rajd świata aż 14 razy – w sześciu pierwszych triumfował na motocyklu. Niedawno wrócił na dwa kółka i udowodnił, że wciąż potrafi trzymać gaz!

