Oglądaj na żywo największy wyścig motocyklowy na plaży!

Największy wyścig motocyklowy na plaży Enduropale 2024 Największy na świecie wyścig motocyklowy na plaży powraca w 2024 roku! Aż 2700 zawodników stanie do walki w ekstramalnych zawodach Enduropale we francuskim Le Touquet!

W dniach od 2 do 4 lutego francuskie Le Touquet-Paris-Plage i Stella-Plage będą gospodarzami 48. edycji najwiekszych zawodów motocyklowych na plaży, których nie można przegapić:

W 1975 roku Thierry Sabine wpadł na pomysł zaadaptowania amerykańskich wyścigów enduro we Francji. W tamtym roku, podczas pierwszej edycji Enduropale na linii startu stanęło 286 uczestników, podczas gdy dziś jest ich aż 2700!

Z biegiem lat wydarzenie to zaczęło gromadzić coraz więcej entuzjastów wyścigów na motocyklach crossowych - zarówno profesjonalistów, jak i amatorów, którzy rywalizują na piaszczystych torach plaży Le Touquet. Zawody są równie popularne wśród zawodników, jak i kibiców, których a w zeszłym roku przyjechało aż 600 000 z całego świata!

Jest to wyścig fanów starych motocykli i został stworzony w 2015 roku z okazji 40. rocznicy Enduropale. Mogą w nim wziąć udział tylko motocykle zbudowane przed 1996 rokiem (włącznie). To właśnie ta klasa otworzy edycję 2024, ku uciesze fanów motocykli vintage.

Quaduro to jedyny wyścig Enduropale, w którym biorą udział czterokołowce. Zawodnicy w każdym wieku (wyścig jest otwarty dla zawodników od 15 roku życia) wsiądą na swoje quady, aby zmierzyć się z piaszczystymi torami. Co roku na starcie tej kategorii staje mocna reprezentacja z Polski.

Ten wyścig został stworzony, żeby młodzi ludzie w wieku od 13 do 17 lat mogli rywalizować na specjalnym torze, aby jak najlepiej przygotować ich do prawdziwego Enduropale.

