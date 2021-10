Kim jest Enea Bastianini, nowa nadzieja Włochów na sukcesy w MotoGP?

i to właśnie z Hiszpanem "Bestia" toczy pojedynek o tytuł najlepszego pierwszoroczniaka ad. 2021.

. Od momentu, gdy pierwszy raz wsiadł na jednoślad z silnikiem – pasja Enei do motocykli tylko rosła.

Enea Bastianini otrzymał pierwszy motocykl, kiedy miał zaledwie trzy lata i trzy miesiące. To właśnie dlatego przez większość kariery ścigał się z numerem #33 – dopiero w MotoGP zmienił numer na #23, bo "trzydziestka trójka" zajęta była przez

, wygrywając dwa wyścigi i szybko stając się kandydatem do awansu do mistrzostw świata. Co ciekawe, starty w tym prestiżowym pucharze, Enea łączył z rywalizacją w Mistrzostwach Włoch klasy Moto3.

"Bestia" szybko pokazał, co potrafi, zaczynając już od minimoto. W 2013 roku, mając 15 lat, w imponującym stylu zadebiutował w serii

Jego talent i ciężką pracę doceniono już w kolejnym sezonie, kiedy zadebiutował w Grand Prix w klasie Moto3, dołączając do zespołu Team GO&FUN (ekipa Fausto Gresiniego). Już w swoim drugim starcie, na torze w Austin, zgarnął pierwsze w karierze punkty. Potem tylko się rozkręcał i w debiucie nowej, niezwykle konkurencyjnej kategorii, Enea trzykrotnie stawał na podium – w Katalonii, Czechach i Wielkiej Brytanii. To sprawiło, że pierwszy rok startów Grand Prix zakończył na bardzo dobrym, 9. miejscu w mistrzostwach i z tytułem najlepszego debiutanta.

Jego talent i ciężką pracę doceniono już w kolejnym sezonie, kiedy zadebiutował w Grand Prix w klasie Moto3, dołączając do zespołu Team GO&FUN (ekipa Fausto Gresiniego). Już w swoim drugim starcie, na torze w Austin, zgarnął pierwsze w karierze punkty. Potem tylko się rozkręcał i w debiucie nowej, niezwykle konkurencyjnej kategorii, Enea trzykrotnie stawał na podium – w Katalonii, Czechach i Wielkiej Brytanii. To sprawiło, że pierwszy rok startów Grand Prix zakończył na bardzo dobrym, 9. miejscu w mistrzostwach i z tytułem najlepszego debiutanta.

Jego talent i ciężką pracę doceniono już w kolejnym sezonie, kiedy zadebiutował w Grand Prix w klasie Moto3, dołączając do zespołu Team GO&FUN (ekipa Fausto Gresiniego). Już w swoim drugim starcie, na torze w Austin, zgarnął pierwsze w karierze punkty. Potem tylko się rozkręcał i w debiucie nowej, niezwykle konkurencyjnej kategorii, Enea trzykrotnie stawał na podium – w Katalonii, Czechach i Wielkiej Brytanii. To sprawiło, że pierwszy rok startów Grand Prix zakończył na bardzo dobrym, 9. miejscu w mistrzostwach i z tytułem najlepszego debiutanta.

W sezonie 2015 Bastianini zrobił kolejny krok naprzód, sięgając po debiutanckie zwycięstwo. Dokonał tego nie byle gdzie, bo na domowym torze w Misano! Chwilę później przefarbował nawet włosy na barwy włoskiej flagi. W sumie w tamtym roku jeszcze pięciokrotnie finiszował na podium, przy okazji sięgając po cztery pole position. To dało mu pozycję numer trzy w mistrzostwach.

W sezonie 2015 Bastianini zrobił kolejny krok naprzód, sięgając po debiutanckie zwycięstwo. Dokonał tego nie byle gdzie, bo na domowym torze w Misano! Chwilę później przefarbował nawet włosy na barwy włoskiej flagi. W sumie w tamtym roku jeszcze pięciokrotnie finiszował na podium, przy okazji sięgając po cztery pole position. To dało mu pozycję numer trzy w mistrzostwach.

W sezonie 2015 Bastianini zrobił kolejny krok naprzód, sięgając po debiutanckie zwycięstwo. Dokonał tego nie byle gdzie, bo na domowym torze w Misano! Chwilę później przefarbował nawet włosy na barwy włoskiej flagi. W sumie w tamtym roku jeszcze pięciokrotnie finiszował na podium, przy okazji sięgając po cztery pole position. To dało mu pozycję numer trzy w mistrzostwach.

. Włochowi pozostało wicemistrzostwo świata. W sezonach 2017 i 2018 Bestia nadal jeździł w Moto3, tym razem jednak dołączając najpierw do składu Estrella Galicia 0,0, a następnie Leopard Racing.

W 2016 roku, gdzie wydawało się, że Enea na poważnie włączy się do walki o tytuł, musiał uznać wyższość genialnego wtedy

Bastianini vs Binder – jeszcze w Moto3

Remy Gardner awansuje do MotoGP W kategorii MotoGP w sezonie 2022 startować …

Raul Fernandez przechodzi do MotoGP na sezon 2022 Kolejny młody i szalenie utalentowany zawodnik …

Droga do mistrzostwa Moto2