Triathlon bez spiny? Enea Bydgoszcz Triathlon 2026 - zapisz się!

Skala robi wrażenie, ale jeszcze ciekawsze jest coś innego: mniej więcej co drugi uczestnik tej imprezy to osoba, która w triathlonie dopiero debiutuje! Triathlon ma opinię sportu dla ludzi z żelazną psychą, drogim rowerem i

, w którym nawet regeneracja jest jednostką treningową. A potem przychodzi

Bydgoszcz

i przypomina, że dla wielu osób ten sport zaczyna się dużo prościej: od decyzji, żeby spróbować. Do

Enea Bydgoszcz Triathlon 2026

zostało już niewiele ponad dwa tygodnie, a listy startowe są niemal pełne. Co przyciąga ludzi? Atmosfera imprezy roku (taki tytuł triathlonowe środowisko przyznało Bydogszczy). Od lat działa na wyobraźnię tych, którzy o starcie myślą, ale ciągle odkładają decyzję.