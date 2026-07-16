Triathlon jest dla każdego? Na mecie widać to najlepiej

Jakub Graczykowski, czyli Rozbiegany Konferansjer jest głosem Enea Bydgoszcz Triathlon . Widział tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy finiszów. Porozmawialiśmy z nim, żeby dowiedzieć się, jak świat triathlonu wygląda z jego perspektywy.

Czy ty pamiętasz, który to już rok byłeś konferansjerem na Enea Bydgoszcz Triathlon, które odbyły się w ostatni weekend? Co przez te lata zmieniło się najbardziej?

Rozbiegany Konferansjer - Jakub Graczykowski: Enea Bydgoszcz Triathlon miałem okazję poprowadzić już dwunasty rok z rzędu. To, co najbardziej widoczne i niesamowite to, jak ta impreza rośnie i jak frekwencja z roku na rok robi się coraz większa - szczególnie, że nie wszystkie imprezy, nadal rosną. Bydgoszcz nie miała tutaj kryzysu, więc absolutne chapeau bas dla organizatorów - Kuby Kubińskiego i Aleksandra Skoreckiego - za to, że mają cały czas na to pomysł. Ale frekwencję widać z zewnątrz, a jest mnóstwo rzeczy, które są udoskonalane wewnętrznie. Po każdej edycji dostajemy ankiety i wewnątrz teamu eventowego zastanawiamy się, co można zrobić lepiej. Z mikrofonem pracuję od kilkunastu lat i takie podejście do imprezy nie jest częste. To jest fenomen bydgoskiej imprezy. Pamiętam, jak ona się tworzyła. Mogę się pochwalić, że jestem autorem logotypu Bydgoszcz Triathlon, a teraz Enea Bydgoszcz Triathlon, który nawiązuje do starego dworca PKP w Bydgoszczy. Kiedy przyszedł do mnie Kuba porozmawiać o tym i zaczęliśmy tworzyć pierwsze grafiki, stworzyliśmy też pierwsze koszulki Bydgoszcz Triathlon. Impreza miała się dopiero odbyć za siedem, osiem miesięcy, a ludzie zaczęli je kupować i biegać w nich po Myślęcinku. Więc od samego początku Bydgoszcz Triathlon w Bydgoszczy był fenomenem. No i mam wrażenie, że ta zajawka cały czas trwa.

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To była koszulka z hashtagiem #MamCEL?

Chyba nie, pierwsza koszulka nie miała hashtagu. On powstał nieco później, ale pamiętam, że była żółto-fluo... mocno widoczna z daleka, z czarnym nadrukiem. Dopiero potem komunikacja zaczęła być coraz bardziej niebieska.

Rozbiegany Konferansjer, czyli Jakub Graczykowski © Andrzej Gucwa / Enea Bydgoszcz Triathlon Quotation Triathlon jest dla każdego. Bez względu na wykonywany zawód, doświadczenie sportowe, czy posturę Jakub Graczykowski

Przez te lata widziałeś tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy finiszów. Czy meta triathlonu może opowiedzieć coś o człowieku albo jego historii?

Bardzo dużo. Szczególnie w przypadku debiutów, które są tak częste w Bydgoszczy, bo to impreza doskonała na debiut. Szczególnie jeżeli ktoś obawia się pływania, bo tutaj płyniemy w rzece, cały czas widzimy dno, brzeg i możemy płynąć z prądem. Zawsze zazdroszczę w Bydgoszczy ludziom, że są na mecie, na tak fajnej, dużej imprezie, z taką pompą mecie. Uwielbiam, jak się wzruszają. I to naprawdę, te emocje związane z finiszem są wspaniałe, mimo potwornego zmęczenia dystansem, upałem itd. To, jak ludzie finiszują, mówi o tym, jakie mają do tego nastawienie. Niektórzy się tym bawią i podskakują, tańczą ze mną na ostatnich metrach i to jest super. Niektórzy nie zauważają mnie nawet, jak wybiegają na metę, bo są bardzo mocno skoncentrowani na swoim wyniku. I ja absolutnie nie mówię, że to jest złe - po prostu mają inny cel. Ktoś mówi sobie, że chce się ukończyć, ktoś sobie mówi, że chce się dobrze bawić, a inny mówi, że chce być najlepszy. Każde z tych postanowień szanuję, rozumiem i staram się pomóc w realizacji albo, jeżeli tego wymaga sytuacja, po prostu nie przeszkadzać i po prostu go wyczytuję.

Bieganie to ostatni wysiłek na trasie © Andrzej Gucwa / Enea Bydgoszcz Triathlon Łzy wzruszenia na mecie zdradzają debiutantów © Andrzej Gucwa / Enea Bydgoszcz Triathlon

A czy ty poznajesz debiutantów na mecie? Ktoś biegnie, widzisz go 50 metrów wcześniej i wiesz, że on na pewno kończy pierwszy raz?

To jest trochę loteria, ale myślę, że te gesty zwycięstwa, łzy wzruszenia, charakterystyczny, absolutnie nie do podrobienia uśmiech na twarzy, który często się pokazuje, potrafią zdradzić, że ktoś debiutuje. Albo debiutuje w ogóle w triathlonie, albo debiutuje na danym dystansie, bo to też są ważne debiuty, kiedy ktoś podwyższył sobie poziom i to jest dla niego kolejne przekroczenie granic. Może powiem to nieskromnie, ale często udaje się z komentarzem trafić i pytając, czy to jest debiut, czy dobrze rozumiem, czy dobrze widzę, czy dobrze łączę kropki, ktoś pokazuje, że tak i wtedy to jest dla mnie dodatkowy bodziec, żeby jeszcze głośniej krzyczeć i bardziej zmotywować publiczność aby swoimi okrzykami i oklaskami przekazywała w pełni zasłużone gratulacje.

Za każdym triathlonistą kryje się osobna historia © Andrzej Gucwa / Enea Bydgoszcz Triathlon Bydgoszcz przyciąga triathlonistów © Andrzej Gucwa / Enea Bydgoszcz Triathlon

Każdy triathlonista kiedyś kończył ten swój pierwszy triathlon, zawsze musi być ten pierwszy raz. A co ty powiedziałbyś komuś, kto myśli o debiucie, ale boi się wystartować?

Że zapraszamy do Bydgoszczy, bo faktycznie Bydgoszcz jest doskonała do tego, aby debiutować. Żeby ten ktoś jak najszybciej zrobił sobie tę frajdę, bo bycie na mecie triathlonowej, a dodatkowo jeszcze bycie tam po raz pierwszy, to jest naprawdę fantastyczne uczucie. To taka przestrzeń, aby przybić sobie wewnętrzną piątkę mocy i powiedzieć: zrobiłem to, osiągnąłem to, że to jest nagroda za te godziny spędzone na rowerze podłączonym do trenażera, za setki tysięcy wybieganych kilometrów i mnóstwo czasu spędzonego w wodzie. To jest fantastyczna nagroda, która — przeniosę to na siebie jako też zawodnika — sprawia, że po takim weekendzie, gdy wracam do pracy albo spotykam się z jakimś problemem, czy wyzwaniem, które normalnie by mnie sparaliżowało, a ja przypominam sobie czego dokonałem, to okazuje się, że te wyzwania stają się maleńkie. Triathlonowa meta buduje naszą pewność siebie i pokazuje, że możemy dużo, dużo więcej, niż nam się wydaje.

No właśnie, jesteś konferansjerem i triathlonistą. Są informatycy i triathloniści. Ludzie jeżdżą tirami, sprzedają warzywa, albo pracują w przemyśle kosmicznym i też uprawiają triathlon. Czy to znaczy, że triathlon jest dla każdego?

O, pewnie! Zdecydowanie, dla każdego. Bez względu na wykonywany zawód, doświadczenie sportowe, czy posturę. Jak pokazujemy to podczas Enea Bydgoszcz Triathlon, jest również dla osób z niepełnosprawnościami, bo i osoby niedowidzące, czy niewidome startują w triathlonie z przewodnikami. Startowały u nas wielokrotnie dzieci z niepełnosprawnościami, więc triathlon jest absolutnie dla każdego, tylko po prostu trzeba chcieć. Nie szukać wymówek, że nie mam roweru albo mam rower górski, a nie szosowy. Ja uwielbiam ludzi, którzy startują na rowerach miejskich, składakach itd., bo to też pokazuje, że ktoś ma dystans do siebie i robi to dla frajdy. Nie trzeba mieć stroju startowego, można na kąpielówki założyć później spodenki i po prostu wyjść na rower, a potem pobiegać. To nie musi być superprofesjonalne, ale również taka meta danej osobie sprawi dużo radości.

Emocje przed startem © Andrzej Gucwa / Enea Bydgoszcz Triathlon Na ostatnich metrach niektórzy tańczą © Andrzej Gucwa / Enea Bydgoszcz Triathlon

A czy ty w jakiś szczególny sposób przeżywasz finisze osób z niepełnosprawnościami?

Tak. Na co dzień jestem związany z Fundacją Fizjotriterapia od wielu, wielu lat. Prowadzę dla nich imprezy, ale też mam na koncie kilka startów z osobami z niepełnosprawnościami, które są podopiecznymi fundacji. I dwa razy startowałem w Enea Bydgoszcz Triathlon z osobami z fundacji. Wchodziłem do wody o godzinie 8:00, a może nawet i 7:55, bo jeżeli startuje się w dwójkach, jesteśmy puszczani troszeczkę szybciej niż inni. Na mecie byłem mniej więcej o godzinie 9.10, a od 10.00 już pracowałem z mikrofonem. To bardzo duże wyzwanie, żeby wystartować, szybko się zregenerować i prowadzić potem ten kolos, jakim jest Enea Bydgoszcz Triathlon. Ale tak, start osób z niepełnosprawnościami jest dla mnie czymś, co bez względu na to, ile razy to zobaczę, ile razy to przeżyję, mam szpilę w gardle i cieszę się. Wtedy uznaję, że ciemne przeciwsłoneczne okulary to najlepszy możliwy makijaż.

Polecisz film "Ze wszystkich sił", czy lepiej przyjść na zawody jako kibic i zobaczyć to na żywo?

Przyjść i przeżyć, poczuć to. Jest to zdecydowanie bardziej namacalne, jeszcze bardziej szczere i naturalne. To po prostu trzeba przeżyć. Mateusz Zarenda ze swoim chyba ojczymem zrobili jedną czwartą, debiutowali wspólnie na triathlonowej trasie. Wyszliśmy przed metę, chciałem opowiedzieć o nich publiczności. To było fantastyczne, że ja po prostu mówiłem. Mówiłem rzeczy, które dla nas są oczywiste, a publiczność była wzruszona. I nawet teraz, jak ci o tym opowiadam, mam gęsią skórkę. Myślę, że w kinie nie mielibyśmy aż takich emocji.

Triathlon w Bydgoszczy ma niepowtarzalną atmosferę © Andrzej Gucwa / Enea Bydgoszcz Triathlon Kibice chłoną energię i dają ją od siebie © Andrzej Gucwa / Enea Bydgoszcz Triathlon

A co dzieje się z tymi kibicami zgromadzonymi wokół mety? To są tylko rodziny zawodników, które wpadają na chwilę, czy są też tacy ludzie, którzy przychodzą, zostają na dłużej i żyją zawodami razem z tobą?

Jest mocny ruch rotacyjny. Są kibice skupieni na starcie swojego zawodnika. I to też jest fajne, bo to cały czas żyje i ja mogę zagadywać przeróżne osoby, ale z roku na rok widzę te same twarze, które po prostu przychodzą pokibicować, pospędzać wspólnie czas w tej atmosferze. Niektórzy nie przygotowali się na dany sezon i też przychodzą, żeby chłonąć tę energię, więc nie ma reguły.

A jaki finisz zapamiętałeś najbardziej? Jeżeli nie ze wszystkich 12 edycji, to z ostatniej.

Najbardziej pamiętam finisze osób, które wchodzą ze mną w interakcje, że nie tylko ja do nich mówię, ale oni coś mi odpowiadają. Na przykład, jeżeli mamy dłuższy dystans, gdzie oni muszą przebiec więcej pętli, to na etapie biegowym widzę się z danym zawodnikiem, czy zawodniczką kilka razy. Pytam wtedy, ile ci jeszcze pętli zostało, czy czegoś ci potrzeba, czy jakoś ci mogę pomóc. Przybijam te, jak się okazuje, już słynne piątki mocy, które ludzie lubią, i zagaduję, tańczę z kimś. Próbujemy trochę wygłupiać się, żeby ktoś zapomniał na chwilę o zmęczeniu, o bólu, o wyjściu ze strefy komfortu. I jak z taką osobą sobie rozmawiam co pętlę, to takie osoby lepiej zapamiętuję. Bo to jest coś, co potrafię poczuć w jednej sekundzie i mimo, że przed chwilą przyjąłem już na mecie trzy tysiące osób, sam jestem wykończony godzinami przybijania piątek i mówienia do ludzi, od razu mam szpilę w gardle i jaram się tak samo jak osoba, która wbiega na metę tym właśnie momentem. Faktycznie mam więcej interakcji z osobami, które startują być może bardziej amatorsko niż z myślą o jak najlepszym wyniku, bo one też dają sobie więcej przestrzeni na to, aby mnie zauważyć i ze mną coś zrobić podczas ich startu.

Kuba widział już dziesiątki tysięcy finiszów © Andrzej Gucwa / Enea Bydgoszcz Triathlon

Czyli wiemy już, że triathlon może poprawić twoją pewność siebie, może poprawić twoją kondycję fizyczną, ale też może być świetną zabawą.

Oczywiście. To pokazuje chociażby możliwość startowania w sztafetach, że jeżeli sami nie uważamy się za osobę, która ukończy cały triathlon, a mamy grupkę osób, z którymi chcemy fajnie, aktywnie spędzić czas, to możemy znaleźć jedną osobę, która przepłynie dany dystans, drugą, która pokona dystans kolarski, a na przykład samemu pobiec. Wtedy mamy fajną paczkę. Każdy przychodzi z osobą towarzyszącą, z kibicami, z supporterami i fantastycznie, aktywnie, zdrowo spędzamy weekend. Potem mamy o czym opowiadać, szukamy swoich zdjęć w internecie i ta energia trwa. Trzy dziewczyny przyjechały do Bydgoszczy z Krakowa. Wymyśliły sobie fantastyczną nazwę, którą zapamiętałem: Bezdzietne Lambadziary. Jedna popłynęła, druga pojechała na rowerze, trzecia pobiegła. Chwyciły bakcyla, spodobało im się strasznie w Bydgoszczy. To była w ogóle ich pierwsza przygoda z triathlonem i powiedziały, że za rok się widzimy w Bydgoszczy, bo jest super.

Ok, czyli za rok w Bydgoszczy też będzie można przybić z tobą piątkę, albo zatańczyć z radości na mecie?

Przede wszystkim musisz zadać to pytanie Kubie i Olkowi. Ale tak, z wielką przyjemnością poprowadzę kolejny, trzynasty raz z rzędu Enea Bydgoszcz Triathlon, bo jest to dla mnie bardzo ważna impreza.