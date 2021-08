Energy Station, czyli jak Red Bull "wyluzował" Formułę 1

. W połączeniu ze stresującym zawodem, jaki wykonują, życiem w ciągłym biegu i perfekcjonizmem, który charakteryzuje ich działania, sprawia to, że czasem wzbiera w nich frustracja, której nie mają jak odreagować. Dawniej mechanicy po sprawdzeniu bolidów po zakończeniu jazd szli na imprezę, która trwała aż do następnego ranka i po krótkim śnie (a czasem nawet bez niego) rozpoczynali kolejny dzień pracy. Dziś jest to już niemożliwe, a mechanicy po pracy muszą odpoczywać znacznie spokojniej, czego kierownictwo dużo bardziej restrykcyjnie pilnuje.

Do takiego właśnie środowiska trafili przedstawiciele Red Bulla, kiedy przed sezonem 2005 Dietrich Mateschitz kupił ekipę Jaguara. Biznesmen od razu dostrzegł, że zespół, który od 2005 r. miał występować już jako Red Bull Racing, potrzebuje radykalnych zmian. Jedną z pierwszych było zatrudnienie Christiana Hornera na stanowisku dyrektora kosztem Tony’ego Purnella i Davida Pitchforda. Wspólnie z kierownictwem firmy Anglik wprowadził do ekipy wiele innowacji w kwestiach menadżerskich, udało mu się także uspokoić wątpliwości nieco zmieszanych i zaniepokojonych członków jej personelu, którym do tej pory bardzo brakowało pewności siebie.

Nie do przecenienia jest sukces, jakim było skłonienie pracowników zespołu, aby ponownie kroczyli drogą ku triumfom. Bardzo pomógł mu doskonały wynik w debiutanckim Grand Prix Australii, gdzie David Coulthard zajął 4. miejsce, a Christian Klien był 7. Oznaczało to, że obaj kierowcy zdobyli punkty, co było nie lada wyczynem. Stanowiło to pozytywny impuls, dzięki któremu zespół jeszcze bardziej uwierzył w siebie. Szefostwu Red Bulla to jednak nie wystarczyło – kierownictwo chciało, aby pracownicy byli nie tylko zmotywowani i głodni sukcesu, ale też wypoczęci i zrelaksowani.

