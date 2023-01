45. Dakar w liczbach. Rekordowo dużo rekordów!

. Impreza była ze wszech miar pasjonująca, ale liczba rekordów i wyjątkowych osiągnięć przeszła najśmielsze oczekiwania. Wybraliśmy dla was 10 najciekawszych faktów. Oto liczby Dakaru.

Kevin Benavides wyrywa zwycięstwo na ostatnim etapie i dołącza do Nasser Al-Attiyah i Austin Jonesa na najwyższym stopniu podium.

Sebastein Loeb był ultraszybki. Francuz wygrał dokładnie połowę z czternastu odcinków specjalnych, w tym… aż 6 z rzędu! Jego łupem padły oesy 8-13, co jest rekordowym osiągnięciem w historii Dakaru. Gdyby nie potężne problemy i dopiero 59. miejsce drugiego dnia, Loeb mógłby śmiało konkurować z Nasserem o zwycięstwo.

