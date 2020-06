, przygotowaliśmy dla was cztery legendarne edycji

to bezapelacyjnie najtrudniejszy wyścig Hard Enduro na świecie i to właśnie na Żelaznym Gigancie w austriackim Eisenerz tworzyła się historia tego rajdu. Zanim jednak Rob Warner i najlepsi zawodnicy opowiedzą o najciekawszych i najsłynniejszych wyścigach jakie mogliśmy oglądać na

Czy to rzęsisty deszcz w 2013 roku, czy piekielna przeprawa, gdzie potrzebna była wzajemna pomoc zawodników w sezonie 2015, czy jubileuszowa odsłona w 2019, dzięki takim zawodnikom jak

Red Bull Erzbergrodeo w tym roku się nie odbędzie, ale to nie powód, żeby nie przypomieć sobie najtrudniejszych edycji.

2013 – Mokro i dziko

25 years of riding the Iron Giant

Startując do tej edycji najbardziej głodny zwycięstwa był Graham Jarvis, który wcześniej aż cztery razy został zdyskwalifikowany za obranie złej trasy i mógł tylko przyglądać się najpierw serii zwycięstw Tadka Błażusiaka, a potem triumfowi swojego rodaka Jonnego Walkera.

Gdy tylko wyścig ruszył i silnik Walkera zaciągnął wody od razu po starcie, było wiadome, że nie będzie to zwykła edycja.

