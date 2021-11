HONORIS w obronie tytułu ESL Mistrzostw Polski!

Wielki finał odbędzie się we wtorek, 9 listopada, o godzinie 16:00. Wszystkie mecze rozegrane zostaną w ESL Arenie w Katowicach, na LANie - czyli w warunkach, do których esport został stworzony. Nie ma wątpliwości, że sporty elektroniczne na dobre wracają do normalnych warunków!

Wielki finał odbędzie się we wtorek, 9 listopada, o godzinie 16:00. Wszystkie mecze rozegrane zostaną w ESL Arenie w Katowicach, na LANie - czyli w warunkach, do których esport został stworzony. Nie ma wątpliwości, że sporty elektroniczne na dobre wracają do normalnych warunków!

Wielki finał odbędzie się we wtorek, 9 listopada, o godzinie 16:00. Wszystkie mecze rozegrane zostaną w ESL Arenie w Katowicach, na LANie - czyli w warunkach, do których esport został stworzony. Nie ma wątpliwości, że sporty elektroniczne na dobre wracają do normalnych warunków!