HONORIS wicemistrzem Polski!

Counter-Strike wraca już na LAN-y, a scena odżywa i ponownie nabiera rozpędu. Jesienne ESL Mistrzostwa Polski pokazały, jakie emocje może dostarczyć esport. Tym razem po tytuł mistrzów sięgnęli zawodnicy Wisły All in! Games, którzy w wielkim finale pokonali HONORIS. Dla tych drugich był to, technicznie rzecz biorąc, drugi przegrany finał z rzędu. W jesiennych zawodach występowali jednak w charakterze obrońców tytułu, gdyż ich wcześniejsi pogromcy z AGO zostali zdyskwalifikowani. Można więc mówić o powtórzeniu sukcesu.