ESL MP: Honoris najlepsze w rundzie zasadniczej

Honoris przystępowało do rywalizacji w nowym sezonie jako mistrzowie Polski. Drużyna osiągnęła sukces w nietypowych okolicznościach. Filip „Neo” Kubski i spółka przegrali w finale z x-kom AGO. Po meczu „Jastrzębie” zostały jednak zdyskwalifikowane za to, że w pokoju graczy odpalony był stream z meczu.

W obecnie trwającej edycji mistrz stanął na wysokości zadania i udowodnił, że zasługuje na to miano. Honoris w fazie zasadniczej zagrało na bardzo wysokim poziomie, wygrywając czternaście spotkań, dwa remisując i tylko dwa przegrywając. Patent na mistrzów znaleźli gracze M1 EDEN oraz Anonymo.

Decydująca część rywalizacji odbędzie się w dniach 8-9 listopada. To termin nietypowy, bo mowa o poniedziałku i wtorku. ESL niedawno zmienił termin rozegrania finałów. Powodem jest fakt, iż w weekend zostaną rozegrane ostatnie mecze PGL Major Sztokholm 2021, co pewnie mocno wpłynęłoby na oglądalność polskich rozgrywek.

