Do play-offów awansowało za to Misfits Premier, które co prawda nie występuje w naszej Ultralidze, a we francuskiej LFL, ale w składzie ma aż czterech Polaków ("Agresivoo", "Shlatan", "Woolite" i "Jactroll"). W "Króliczkach" upatrywano jednych z głównych faworytów do wygrania turnieju, jednak w ćwierćfinale Misfits nieoczekiwanie nie sprostało angielskiemu BT Excel.