Matixo: Topowe drużyny EU Masters dałyby sobie radę w LEC

EU Masters, to oboko LEC, najważniejsze rozgrywki Leauge of Legends w Europie. Polacy wciąż mają jeszcze w pamięci chociażby wspaniały rok 2020, gdy cieszyliśmy się dominacją polskich zespołów.

Obecnie jednak nasze drużyny do faworytów nie należą. O przewidywaniach przed nadchodzącym turniejem oraz o tym, na kogo warto w jego trakcie zwrócić uwagę porozmawialiśmy z Mateuszem "Matixo" Myjakiem, ekspertem od lig regionalnych.

Bartłomiej Bukowski, redbull.com: W tym roku na EU Masters zobaczymy dwie drużyny z Ultraligi - AGO Rogue oraz ESCA Gaming. Zacznijmy od pytania, które najbardziej nurtuje wszystkich polskich fanów - jak oceniasz ich szanse?

Mateusz "Matixo" Myjak: Zawsze w takich rozważaniach warto najpierw poczekać na losowanie, bo duże znaczenie ma to, do jakich grup trafią polskie zespoły.

I tutaj niestety los nie był łaskawy dla ESCA. Przede wszystkim jednak miała to miejsce dziwna sytuacja, że losowano ich z 3 seeda. Polska i Francja mają bowiem na EU Masters po cztery sloty, a Hiszpania i Niemcy po trzy. Więc teoretycznie wg Riotu, to Polska i Francja są dwoma najlepszymi regionami. Jednak nagle w momencie losowania, druga drużyna z Niemiec jest w 2. seedzie, a druga drużyna z Polski w 3. Nie do końca rozumiem tę decyzję, bo skoro Riot sam stwierdził, że Polska jest lepsza i zasługuje na cztery sloty, a nie trzy, to dlaczego nasz wicemistrz rozstawiony jest niżej niż ten niemiecki?

Co więcej, trzeci seed to tak naprawdę najgorsza pozycja do losowania, bo jesteś w jednym koszyku z trzema prawdopodobnie najsłabszymi drużynami, z którymi przez to nie możesz trafić do jednej grupy. I tak ESCA trafiła dwa, moim zdaniem, najlepsze zespoły z najsilniejszych koszyków i w tym momencie dostaliśmy grupę śmierci. Tak więc niestety, osobiście nie widzę większych szans ESCA na wyjście z grupy.

Zupełnie inaczej wygląda za to sytuacja AGO Rogue, które było losowane z 1. seeda i dostało m.in drużynę z ligi bałkańskiej, z którą mówiąc szczerze, wstyd byłoby przegrać. Poza tym zagra też z drużynami niemiecką i francuską, które jednak moim zdaniem nie są topowymi zespołami na tym turnieju. Tak więc według mnie AGO może powalczyć nawet o awans z 1. miejsca, choć to nie jest też tak, że wyjście z tej grupy jest na 100 procent pewne.

W tym roku doszło też do sporych zmian w Ultralidze, która “wchłonęła” państwa nadbałtyckie. Jak oceniasz ten ruch, czy przyczynił się on do poprawy poziomu rozgrywek?

Na pewno przede wszystkim nieco odświeżyło to samą ligę. Sam jestem osobą, która woli często obejrzeć Ultraligę niż LEC i mam sentyment do polskich lig. Jednak tak naprawdę przez to, że trzy inne kraje do niej dołączyły , to ta liga stała się jednak mniej polska, także jako taki postronny obserwator, wolałbym jednak więcej polskich zawodników niż tych zagranicznych.

Trzeba jednak przyznać, że nowe organizacje są na plus. Sam poziom dzięki najlepszym zawodnikom z lig bałtyckich lekko wzrósł, ale nie powiedziałbym, że była to jakaś wielka zmiana.

Czy w Twojej ocenie jest szansa, że w najbliższym czasie, może niekoniecznie w tym splicie, doczekamy się jeszcze powtórki z 2020 roku, gdy polskie drużyny dominowały EU Masters?

Jedną polską drużynę w finale jestem w stanie sobie wyobrazić. Nawet teraz, w obecnym turnieju AGO Rogue przy szczęśliwym losowaniu i bardzo dobrej formie dnia ma szansę to osiągnąć.

Jeżeli jednak wspominamy rok 2020, to wówczas mieliśmy dwie bardzo dobre drużyny - AGO Rogue i K1ck. W tym momencie jednak niestety przez to, że większość naszych organizacji buduje z tego, co zostaje po wydrenowaniu sceny przez zachodnie drużyny, to trudno rywalizować z najlepszymi. Czy jesteśmy w stanie mieć dwie silne drużyny? Może gdyby przyszedł jakiś duży inwestor … Oczywiście zawsze jest taka szansa, ale czy się na to zanosi? Niezbyt.

No właśnie - jak dużym problemem dla Ultraligi jest regularne drenowanie jej z największych talentów. Dzisiaj coraz częściej i coraz szybciej najzdolniejsi Polacy wyjeżdżają do zachodnich lig.

Chciałbym tu wnieść jakiś pozytywny akcent do dyskusji, ale nie jest to łatwe. Liga hiszpańska czy francuska - te dwie ligi z każdym rokiem będą tylko mocniej odjeżdżać. Obecnie widać, że nawet druga liga hiszpańska buduje już takie składy i ma takie zaplecze, że większość Ultraligi może jej zazdrościć.

W perspektywie czasu nie będzie już nawet tak, że zawodników będzie nam kradła liga hiszpańska, tylko zacznie też druga liga hiszpańska, co jeszcze bardziej osłabi nasz region. Szczerze mówiąc nie widzę nagle szans, by polska liga zaczęła gonić te najbogatsze.

Gdzie zatem dziś umiejscowiłbyś Ultraligę w rankingu lig europejskich?

Myślę, że na miejscach 4-5. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie konkurować z NLC. Z kolei liga niemiecka też znowu nie jest aż tak mocna. Jednak mimo tego, że ten sezon Ultraligi był dość wyrównany, to jednak Niemcy całościowo posiadają dużo bardziej konkurencyjne rozgrywki i mają więcej mocnych składów.

W tym roku w Europie było kilka głośnych projektów, które jednak nie odniosły wielkich sukcesów. Jednym z nich był zespół KOI, który stworzyli Gerard Pique oraz Ibai. Jak oceniasz split w ich wykonaniu? Czy ich brak na EU Masters to dla Ciebie zaskoczenie?

Najgłośniej było o nich właśnie dzięki eventowi, który stworzyli przy okazji prezentacji loga i całej organizacji. Jest to super projekt i fajne jest to, że takie organizacje powstają także w ligach regionalnych, a nie tylko w LEC.

Jeżeli jednak chodzi o sam skład, to był to skład, który już przed sezonem można było typować na miejsca 3-5. Znajdowali się w kręgu walki o EU Masters, ale to że ich ostatecznie na nim zabraknie, nie jest jakimś wielkim zaskoczeniem.

Na EU Masters z kolei będzie Karmine Corp z Rekklesem w składzie, które jednak we Francji zajęło dopiero 3. lokatę.

To też nie do końca było jakieś wielkie zaskoczenie. Liga francuska jest na tyle wyrównana, że Karmine Corp, choć generuje olbrzymie zasięgi, to jednak nie było jedynym superteamem w lidze. Dla wielu ściągnięcie Rekklesa jest równoznaczne z tym, że jego drużyna musi wszystko wygrywać, a tak wcale nie jest. Wystarczy spojrzeć choćby na BDS Academy, które ma m.in. Crownshota. Na pewno zatem 3. miejsce K Corp nie jest wielkim rozczarowaniem, ale gdyby już nie udało im się dostać na EU Masters, to byłaby dość duża sprawa.

Kto zatem według Ciebie jest faworytem do wygrania wiosennego EU Masters?

Teoretycznie, skoro najsilniejszą ligą jest liga francuska, to faworytem powinni być tamtejsi mistrzowie czyli LDLC. Jednak oglądając tamtejszy finał ligi miałem wrażenie, że tak naprawdę gdyby potrwał on np. do 4 wygranych map, to równie dobrze Akademia BDS mogłaby go wygrać.

Obie drużyny są bowiem na bardzo zbliżonym poziomie. Na ten moment jednak jako faworytów postawiłbym właśnie na BDS Academy. Nie można też zapominać o mistrzach Hiszpanii, którzy mocno odjechali reszcie stawki w swojej lidze. Także nie skreślałbym tutaj również Fnatic TQ.

A jeżeli chodzi o poszczególnych graczy, na kogo zwróciłbyś szczególną uwagę? Kto za chwilę może być w LEC?

Przede wszystkim rzeczą, którą bardzo często powtarzam, jest to, że tak naprawdę wielu zawodników biorących udział w EU Masters, myślę, że spokojnie ponad 10, mogłoby bez problemu wejść do LEC i walczyć tam jak równy z równym . Poziom dołu LEC i topowych drużyn z lig regionalnych jest naprawdę bardzo wyrównany. Mistrz EU Masters spokojnie mógłby wygrywać gry w LEC. Trudno jest zatem wymienić jedną osobę, bo jest naprawdę sporo zawodników z takim potencjałem.

To czysto subiektywnie - kogo Ty konkretnie chciałbyś zobaczyć w LEC?

Pierwszą osobą, która mi przychodzi do głowy jest Crownshot. Żałuję, że już w tym momencie nie ma go w LEC. Jeżeli natomiast mówimy o zawodnikach, których w LEC nigdy jeszcze nie było to z wielką chęcią zobaczyłbym Oscarinina. To bardzo młody, dopiero 18-letni zawodnik, ale chętnie przekonałbym się, jak dałby sobie radę wśród najlepszych.

A z Polaków? Kto ma największe szanse na przebicie się do najlepszych?

Gdybym miał wskazać jedną osobę, która miałaby szansę wejść do LEC nawet w sezonie letnim, to byłby to Agresivoo.

Tak myślałem, choć po cichu liczyłem, że może kimś zaskoczysz. Jest może ktoś jeszcze z Polski, w kim widzisz taki potencjał?

W perspektywie najbliższych miesięcy raczej trudno kogoś wskazać.

