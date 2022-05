Karmine Corp znów jest wielkie! Znakomite AGO Rouge

Choć gracze Karmine Corp przystępowali do rozgrywek EU Masters jako podwójni obrońcy tytułu (zwyciężyli obie edycje turnieju w 2021 roku), to wydawało się, że nie jest to ich najlepszy czas.

Na krajowym podwórku musieli bowiem zadowolić się dopiero 3. miejscem, ustępując dość wyraźnie Teamowi LDLC oraz Akademii BDS. To właśnie te dwie drużyny oraz hiszpańskie Fnatic uchodziły za głównych faworytów do triumfu. W kluczowych momentach jednak klasę pokazał "Rekkles" i spółka i to ostatecznie właśnie Karmine Corp może cieszyć się z trzeciego mistrzostwa EU Masters z rzędu.

"Musieliśmy wykazać się dużą siła psychiczną w trudnych momentach w trakcie tego roku w przeciwieństwie do Teamu LDLC. Te trudności pomogły nam stać się zespołem, którym jesteśmy obecnie i pokazać najlepszą wersję nas samych" - powiedział po pokonaniu 3:1 w wielkim finale Teamu LDLC Martin "Rekkles" Larsson.

Powrót króla

Dla Larssona zwycięstwo w EU Masters ma szczególny wymiar. Szwed, który przez lata był ikoną europejskiego League of Legends, w 2021 roku zdecydował się po 8 latach opuścić Fnatic i związać się z G2 Esports, tworząc europejski superskład. Projekt okazał się jednak dużym rozczarowaniem, a "Rekkles" ostatecznie nie znalazł miejsca w żadnej drużynie w LEC w obecnym roku i został zmuszony do szukania szczęścia w ligach regionalnych.

"Rok 2021 sprawił, że zacząłem mocno w siebie wątpić. Musiałem udowodnić sobie samemu, że wciąż jestem wystarczająco dobry. Jestem naprawdę szczęśliwy, że udało mi się to przezwyciężyć. Dobrze być z powrotem na szczycie" - przyznał "Rekkles".

Pytanie, jaka przyszłość czeka teraz szwedzkiego ADC. Sam zawodnik wydaje się bardzo dobrze czuć we Francji, a jego kontrakt z K Corp obowiązuje jeszcze przez 1,5 roku. Z drugiej strony wciąż jest on gorącym nazwiskiem na scenie League of Legends i dla wielu jego miejsce jest wśród najlepszych w LEC. Pytanie, czy któraś z czołowych drużyn Europy zdecyduje się na zakontraktowanie 25-latka.

POLSKA (prawie) GUROM

Wydaje się, że czasy, gdy rozgrywki EU Masters były dominowane przez polskie zespoły (rok 2020 i wspaniałe wyniki AGO Rogue oraz K1ck) bezpowrotnie minęły.

Obecnie wielu ekspertów traktuje formacje znad Wisły jako drużyny drugiej, bądź trzeciej kategorii. Przed obecnym EUM nie brakowało głosów, że samo wyjście z grupy którejkolwiek drużyny z Ultraligi będzie sukcesem.

I o ile Team ESCA Gaming potwierdził te przypuszczenia, wygrywając zaledwie 1 z 6 meczów w grupie, o tyle AGO Rogue rosło z meczu na mecz.

Akademia "Łotrzyków" zaczęła od porażki z Vitality.Bee, by z czasem odprawiać z kwitkiem czy to Crvenę Zvezdę czy Eintracht Spandau i ostatecznie zapewnić sobie awans do fazy play-off. W niej natomiast, po pokonaniu Bifrost, za silny okazał się dopiero Team LDLC, rozbijając w półfinale polską formację 3:0.

Sam fakt awansu do najlepszej czwórki turnieju jest jednak ogromnym sukcesem drużyny prowadzonej przez "Blumigana". Warto tu docenić wkład szwedzkiego trenera, bowiem AGO Rogue imponowało przede wszystkim pomysłowymi, kreatywnymi draftami, nie bojąc się przy tym wyciągać niekonwencjonalnych postaci jak Rengar czy Ivern.

Co więcej, Rogue musiało radzić sobie z organizowanym na szybko zastępstwem na pozycji supporta w postaci "beansu". Główny wspierający drużyny, "Leon", trafił bowiem przed turniejem do szpitala.

"Jestem bardzo dumny ze wszystkich graczy. Weszliśmy do EU Masters prawie bez żadnych scrimów w ostatnich dwóch tygodniach i tylko częściowych przygotowaniach z 'beansu', więc nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać" - przyznawał na Twitterze "Blumigan".

Francuska wpadka

Nie ma wątpliwości, że liga francuska jest obecnie zdecydowanie najsilniejszą ligą regionalną w Europie. Doskonale pokazuje to choćby fakt, że w półfinałach wiosennego EU Masters 2022 poza AGO Rogue były właśnie 3 drużyny znad Sekwany.

Nie wszyscy we Francji mogą być jednak z siebie tak zadowoleni. Całkowicie zawiodła bowiem akademia BDS. Wicemistrzowie Francji, przez wielu wskazywani na głównego faworyta turnieju, nie zdołali wyjść nawet z grupy. W związku z tym polscy kibice bardzo szybko musieli pożegnać się z uznawanym za najlepszego Polaka poza LEC - Tobiaszem "Agresivoo" Cibą oraz Robertem "Erdote" Nowakiem.

"Byliśmy po prostu bardzo słabi. Przepraszam wszystkich" - napisał po odpadnięciu z turnieju Ciba. Jego drużyna zdołała bowiem pokonać jedynie dwukrotnie Team ESCA Gaming, totalnie nie radząc sobie z Bifrost oraz Fnatic TQ.

Jeżeli natomiast chodzi o pozostałych Polaków w zagranicznych składach, to najwięcej powodów do radości miał "Jactroll", który wraz z akademią Vitality doszedł do półfinału. Nieźle spisywał się także "Odi11", którego Bifrost zakończyło zmagania grupowe na pierwszym miejscu i odpadło dopiero w ćwierćfinale. Na tym samym etapie z rozgrywkami pożegnał się także "iBo" z UOL Sexy Division, zaś "EŚCIK" z GamerLegion odpadł niespodziewanie już po fazie grupowej.

Końcowa klasyfikacja EU Masters:

1. Karmine Corp

2. Team LDLC

3-4. AGO Rogue/Vitality.Bee

