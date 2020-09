EU Masters: POLSKA GUROM! Wspaniały triumf AGO Rogue

Rewelacyjny start

Świetnie dysponowane AGO nie dawało większych szans rywalom, potwierdzając to wejściem do bazy przeciwnika już w 20. minucie. Na środkowej alei wicemistrzowie Ultraligi otworzyli inhibitor i wiadomo było, że rozgrywka nie potrwa zbyt długo. Chwilę później AGO poskromiło Barona i z jego wzmocnieniem zakończyli pierwszą mapę, wychodząc na historyczne, pierwsze prowadzenie w finale EU Masters.

Im dalej, tym lepiej

Bezradni rywale

Na AGO Rogue tego wieczora nie było mocnych. Zawodnicy GamerLegion nie byli w stanie zrobić na mapie w zasadzie nic, natomiast AGO pokazywało bardzo dojrzałe League of Legends. Początek trzeciej mapy to powtórka z gry pierwszej i drugiej. To do Polaków trafiła pierwsza krew, jednak graczom Rogue było mało, dorzucając chwilę później kolejne trzy eliminacje.

Krótka chwila słabości

POLSKA GUROM!