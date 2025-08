Impreza Eudezet Street Days była połączeniem sportów miejskich, rolkowo–deskowych. Zaczynając od wodnego toru skimboardowego, po szkółki nauki jazdy na rolkach i deskorolce. Wisienką na torcie było rozegranie zawodów deskorolkowych i rolkowych w całkowicie miejskim klimacie pośród zabytkowych kamienic na najbardziej rozpoznawalnej ulicy w Łodzi i nie tylko – Piotrowskiej. Możliwość zorganizowania strefy SKATE i zawodów we współpracy z miastem Łódź i Łódzkim Centrum Wydarzeń było idealną okazją do stworzenia imprezy, która perfekcyjnie wpisuje się w ramy naszej marki VHS. Dzięki temu mogliśmy pokazać mieszkańcom ile zajawki i radości przynoszą sporty deskowe. Postawienia skateparku, w tym min. 6-tonowej specjalnej łódki zbudowanej przez Skateparki.pl, jak i całej strefy na uczęszczanej Piotrkowskiej, było nie lada wyzwaniem, natomiast według mnie wyszło to nam naprawdę super. Wszystkie przeszkody, a przede wszystkim łódka, wyglądały, jakby stały tam od zawsze i właśnie to było ich miejsce. Cieszymy się, że deskorolka, rolki i skimboard znalazły takie zainteresowaniem wśród mieszkańców. Zawodnicy jak najbardziej się do tego przyczynili, lądując naprawdę efektowne i techniczne triki, za które dostali nagrody od California Skateshop,

Sam fakt zamknięcia jednej z głównych ulic w Łodzi uważam za mega mocną rzecz. Przekształcenie na co dzień ruchliwej ulicy w miejsce sportów ulicznych (i nie tylko) to coś niespotykanego. Nie wiem czy udało by się w innych miastach. Klimat samej imprezy bardzo przyjemny i przyjazny. Zawody deskorolkowe w formie best tricków to jak dla mnie sztos. Nie przepadam za klasycznymi zawodami, więc ta forma naprawdę podeszła zarówno jeżdżącym jak i widzom. Dla nich na pewno był większy "efekt wow". Siadło dużo dobrych numerów, a backside double flip przez hydrant w wykonaniu Czikena to już naprawdę był next level!