Ogień i lód - Remco Evenepoel i Florian Lipowitz. Duet na Tour de France

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Pod koniec lutego 2026 roku nowi koledzy z drużyny, Remco Evenepoel i Florian Lipowitz, wyruszyli na swoją pierwszą wspólną przejażdżkę na zboczach góry Teide na Teneryfie. Plan zakładał zwykły trening. Zamiast tego obaj pretendenci do zwycięstwa w Tour de France spędzili godziny na rozmowach o wyścigach, upadkach i wyzwaniach, które czekały ich w dalszej części sezonu.

Zanim wrócili, to, co zaczęło się jako trening, stało się czymś więcej: początkiem współpracy, która może zdefiniować całą kampanię drużyny Red Bull – BORA – hansgrohe w Tour de France.

Evenepoel i Lipowitz spędzili 20 dni na treningu na wysokości na Teneryfie. © Maximilian Fries

Jak powstała ta współpraca

Tour de France 2026 rozpocznie się 4 lipca w Barcelonie od drużynowej jazdy na czas – etapu, w którym praca zespołowa liczy się bardziej niż indywidualna. Sukces zależy od tego, czy ośmiu kolarzy będzie działać jak jeden organizm, dzieląc się wysiłkiem i utrzymując tempo bez rozbijania formacji.

Dla Red Bull – BORA – hansgrohe pierwszy etap to świetna okazja. Ze światowej klasy specjalistą od jazdy na czas Evenepoelem i wschodzącą gwiazdą z Niemiec Lipowitzem na czele, przygotowania zaczęły się już kilka miesięcy temu. W styczniu dwójka spotkała się na Majorce, żeby przetestować pomysły, zbudować chemię i sprawdzić, czy partnerstwo, które na papierze wyglądało obiecująco, rzeczywiście sprawdzi się na szosie.

Lipowitz to introwertyk, a Evenepoel świetnie czuje się w centrum uwagi © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Przepis na sukces

Udało się. Ekipa Red Bull – BORA – hansgrohe wygrała drużynową jazdę na czas w Trofeo Ses Salines, pokonując Movistar o cztery sekundy. Evenepoel, ten agresywny, zrobił to, co potrafi najlepiej: pędził pod wiatr, spędzając 90 sekund na czele z mocą ponad 500 watów. Lipowitz, ten nazywany „silnikiem diesla”, utrzymywał wysoką prędkość i dobry rytm. Różne style, ten sam wynik.

Jeszcze bardziej imponujące było to, że wtedy ledwo się znali. Nasuwa się więc oczywiste pytanie: jak dwaj kolarze z tej samej drużyny, obaj z ambicjami wygrania Tour de France, potrafili to ogarnąć?

Lipowitz i Evenepoel pędzą przez mgłę na Teide © Maximilian Fries

Miesiąc później spotkali się ponownie na Teide. Wznoszący się na wysokość 3715 metrów nad Teneryfą wulkan stał się współczesną mekką kolarstwa. To właśnie tutaj składa się sportowe ofiary: tygodnie z dala od rodziny, dni spędzone w niemal całkowitej izolacji, godziny w siodełku na pusty żołądek. Wszystko w nadziei, że w lipcu to się opłaci.

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Na wysokości organizm wytwarza więcej czerwonych krwinek – to naturalny sposób na poprawę wyników, który jest zarówno legalny, jak i bardzo skuteczny. Obozy treningowe zostały celowo zaplanowane tak, by się pokrywały, dając Evenepoelowi i Lipowitzowi szansę na prawdziwe poznanie się.

Jak przekształcić przygotowania w wyniki

Współpraca przyniosła rezultaty podczas wyścigu Volta a Catalunya © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool Quotation Remco wyświadczył mi ogromną przysługę… Nawet nie wiem, co powiedzieć Florian Lipowitz

Pierwsze oznaki, że te zgrupowania przynoszą efekty, pojawiły się podczas Volta a Catalunya w marcu. Świeżo po wspólnym pobycie na Teide obaj pokazali, jak szybko rozwinęła się ich współpraca. Na etapie królewskim Lipowitz okazał się lepszym wspinaczem, zostawiając Evenepoela w tyle na ostatnim podjeździe.

Dzień później role się odwróciły. Evenepoel atakował na technicznych zjazdach, niestrudzenie pracował na płaskim terenie i pomógł Lipowitzowi w zdobyciu miejsca na podium w klasyfikacji generalnej. To był wczesny przykład tego, jak dwaj kolarze o tych samych ambicjach potrafią wzajemnie się wzmacniać. „Remco wyświadczył mi ogromną przysługę” – powiedział potem Lipowitz. „Nawet nie wiem, co powiedzieć”.

Na matach, przygotowując się do długich godzin pracy, które ich czekają © Maximilian Fries Koledzy z drużyny, których łączy wspólny cel © Maximilian Fries

4 lipca staną na starcie w Barcelonie z tym samym celem, jaki mieli, gdy spotkali się po raz pierwszy. Różnica polega na tym, że teraz wiedzą, do czego każdy z nich jest zdolny – i co mogą osiągnąć razem.