Czym zajmuje się lekarz na wyprawie w Himalajach?

Jaka jest rola lekarza na wyprawach w Himalaje? Nie chodzi tylko o wydawanie plastrów z apteczki, prawda?

Rola lekarza w Himalajach jest bardzo szeroka. Oprócz pomocy w takich przypadkach, które mogą również wydarzyć się w domu, dochodzi olbrzymi obszar rzeczy mogących się przytrafić osobom, czy klientom ze względu na ekspozycję na ten teren, wysokość, albo pobyt w kraju, gdzie poziom higieny nie musi być tak dobry jak w domu. No i do tego dochodzą stany zagrożenia życia, czyli osobna działka. Rola ta obejmuje wszystko - od lekarza domowego po intensywną terapię. Oprócz tego, na dłuższych wyjazdach bardzo ważne jest funkcjonowanie w zespole i wspomaganie ekipy od strony psychologicznej i emocjonalnej, żeby ułatwiać wszystkim osiąganie ich celów. Choć wszyscy skupiają się na stronie medycznej, to gra zespołowa i bycie czynnikiem wspomagającym w zespole są bardzo ważne.

Baza pod Everestem, gdzie przebywa wyprawa Andrzeja © Bartek Pawlikowski

Jak zaczynasz planować opiekę medyczną na taki wyjazd, to trzeba sobie wyobrazić wszystkie najgorsze scenariusze. Trzeba mieć świadomość tego, że nie jesteśmy w szpitalu, gdzie wszystko jest pod ręką. Nie ma możliwości diagnostyki, no i to, że lekarz jest, to nie znaczy, że będzie w danym momencie tam, gdzie się będzie coś działo. Musimy być przygotowani na taką sytuację. W momencie wystąpienia pewnych, bardzo określonych symptomów włącza się algorytm postępowania, gdzie wszyscy uczestnicy wyprawy są w stanie sami podać sobie lub innej osobie określone leki ratujące życie. To się może dziać bez względu na to, czy jest kontakt z lekarzem, czy nie. Przygotowanie takich zestawów leków jest dosyć trudne. Nie możemy wysłać himalaistów w górę z całym szpitalem. Istnieje limit wagowy tego, co każdy uczestnik wyprawy może wziąć - szczególnie przy sportowych wyjściach na bardzo dużą wysokość. Jednocześnie musimy dać im wszystko, co jest konieczne w sytuacji, w której oni mogą się znaleźć. To tak zwana apteczka - zestaw na atak szczytowy, w specjalnym opakowaniu odpornym na wstrząsy, urazy i niskie temperatury. Nie chcemy, żeby leki zamarzły. Znajdują się w niej leki doustne, jak i domięśniowe. Te drugie są już w strzykawkach, gotowe do zaaplikowania, zorganizowane w logiczny sposób. Każdy z uczestników wie, w której sytuacji je podać. To, co też jest ważne, to żeby zrozumieć, że jeżeli coś się zaczyna dziać u góry, to nikt nie jest w stanie w 100% zdiagnozować, co się dzieje. W związku z tym, musimy podawać leki na wszystko to, co jest najbardziej prawdopodobne.

Jaka jest twoja rutyna w bazie? Czy są jakieś czynności, które musisz zrobić codziennie?

Nasza baza znajduje się na 5370 m n.p.m., więc jak już się do tej bazy dojdzie , to przez pierwsze kilka dni wszyscy dochodzą do siebie. Organizm musi się dostosować i generalnie nasz poziom funkcjonowania nie jest najlepszy. Główny priorytet to dbanie o siebie i o innych uczestników wyprawy, tak żeby jak najlepiej, jak najłagodniej organizmy przystosowały się do wysokości. Rutyna przez pierwsze - powiedzmy - 5 dni to jest głównie upewnianie się, że wszyscy dużo jedzą i bardzo dużo piją. Muszą też przestrzegać higieny, żeby nie doszło do jakiejś biegunki czy zapalenia dróg oddechowych. Jeżeli chodzi o monitorowanie uczestników w czasie trekku, czy po dojściu do bazy, wykorzystywaliśmy skalę Lake Louise, która pozwala na punktową samoocenę objawów związanych z adaptacją do wysokości. I zmiany w trendach tej skali miały duże znaczenie dla mnie w sensie oceniania, jak dobrze uczestnicy się adaptowali do tej wysokości. Codziennie wieczorem wykonujemy pomiary pulsoksymetrem, pomiary akcji oddechowej oraz akcji serca, żeby oceniać, na ile nasze organizmy mają kłopot z wysokością, czy jak dobrze się do niej zaadaptowały. A codzienna rutyna? Ciężko jest utrzymać rutynę, gdyż dni są mało przewidywalne. Czasami mogę mieć kilka konsultacji dziennie, zarówno z uczestnikami wyjazdu, jak i z lokalną ludnością, porterami czy Szerpami pracującymi na wysokości. Dobra kawa rano i spacer, jeśli jest taka możliwość.

Z jakiego sprzętu korzystasz? Czy to jest coś, co można zabrać na plecy, czy bardziej jakiś mały, przenośny szpital polowy?

Musimy mieć ze sobą cały szpital, zaczynając od przychodni lekarza domowego dla tych spraw codziennych, po kompleksowe wyposażenie i leki dostępne na ostrej izbie przyjęć czy intensywnej terapii. Wiele z tych ostatnich wymaga modyfikacji ze względu na brak prądu czy pod lokalne reduktory do butli z tlenem. Wszystko to musi być dostępne w miejscach, gdzie jest największe prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku, na przykład w bazie i obozach wyższych, więc tych szpitali polowych jest więcej niż jeden. Do tego zawsze noszę ze sobą małą apteczkę na wypadek, gdyby coś stało się po drodze. Jeżeli chodzi o ten poważny sprzęt, to mamy defibrylator na wypadek nagłego zatrzymania akcji serca, czy zmodyfikowane torby ambu, które pozwalają na wentylację nieprzytomnego pacjenta i wspomaganie akcji oddechowej wysokim stężeniem tlenu. W planowaniu niezwykle ważna jest dostępność tlenu. W momencie jakiejkolwiek choroby na wysokości powyżej 5000 metrów – nieważne, czy jest to choroba dróg oddechowych, czy układu moczowego - nasze zapotrzebowanie na tlen zwiększa się diametralnie. Ciężko jest wyleczyć kogokolwiek bez dodatkowego tlenu.

Czy macie z góry ustalone procedury na wyprawie, czyli na przykład bardzo ściśle wyznaczone parametry, przy których następuje ewakuacja danego członka wyprawy, czy jednak jest tutaj jakiś margines, w którym postępowanie zależy od twojej subiektywnej oceny określonego przypadku?

To trudne pytanie. W momencie podejścia szczytowego, te algorytmy podania określonych środków i zachowania się w sytuacji zagrożenia życia są bardzo ściśle określone. Tam nie ma miejsca na dyskusję, czy na jakąś subiektywną decyzję. Dla wszystkich na tym wyjeździe jest jasne to, że jeżeli cokolwiek zaczyna dziać się wyżej, to pierwszym krokiem jest ewakuacja. Musimy pacjenta przetransportować z miejsca, które nie jest miejscem bezpiecznym, do miejsca tak zwanego bezpiecznego. To jest albo namiot medyczny tutaj, albo szpital w Katmandu. Natomiast w sytuacjach, gdy coś zaczyna się dziać w bazie, gdzie mamy więcej czasu, więcej możliwości diagnostycznych, to decyzja czy kontynuować czy nie, jest podejmowana po analizie tego, co się dzieje i czy ta sytuacja może się polepszyć oraz jakie jest ryzyko pozostawania z nami dłużej. Także odpowiedź jest taka, że czasami nie ma dyskusji, a czasami jest to subiektywna decyzja podejmowana wspólnie z osobą chorą z dynamiczną oceną ryzyka.

A czy w razie czego możesz iść w górę, żeby wesprzeć zespół ratunkowy?

Tak, tak. Oczywiście wszyscy mamy nadzieję, że nic takiego się nie stanie, ale zawsze przygotowujemy się na najgorsze licząc na najlepsze. Jeżeli by się coś działo, to jestem przygotowana do tego, żeby wejść wyżej, natomiast jeżeli chodzi o rzeczywistość, w której się znajdujemy, najszybszym sposobem na to będzie helikopter. Zespół z większością dolegliwości może sobie też poradzić beze mnie. Każdy ma indywidualną apteczkę. Te apteczki są zakodowane numerami i kolorami, tak żeby łatwo było znaleźć, to co w nich jest, nawet jeśli u kogoś zaczyna się ślepota śnieżna. To leki na obrzęk mózgu, nieprzytomność, skrajne wyczerpanie, hipotermię, ostry obrzęk płuc lub jakikolwiek problem oddechowy na wysokości. Do tego przeciwbólowe o różnej sile działania, na odmrożenia, czy te, które należy podać w ślepocie śnieżnej. Gdy ktoś straci wzrok na wysokości, to też jest stan zagrożenia życia ze względu na to, że nie jest w stanie zejść.

Patrycja Jonetzko - życie w bazie pod Everestem © Bartek Pawlikowski

To teraz łatwe i miłe pytanie. Zjeździłaś kawał świata, pod Everestem jesteś nie pierwszy raz. W Himalajach bywałaś już na kilku wyprawach, prowadziłaś też stację ratowniczą. Co cię ciągnie w góry?

Kocham góry. Bardzo dobrze czuję się na wysokości. Fizjologia tego, co dzieje się z organizmem w środowisku hipoksji, dla mnie jest bardzo interesująca. Fascynuje mnie to zawodowo, ale ja też kocham być w tym otoczeniu, tej rzeczywistości, w której tu jesteśmy. Również bardzo motywującym elementem tego wszystkiego jest wspomaganie członków zespołu w ich celach, albo samo umożliwianie różnym osobom podejścia tutaj i zobaczenia tego na własne oczy. To i praca w zespole są bardzo satysfakcjonujące. Wydaje mi się, że takie wyjazdy dają zupełnie inne spojrzenie na codzienność, w której się funkcjonuje normalnie. Wyostrzają perspektywę na to, co jest ważne i wartościowe w życiu. Pobyt tutaj to ogromny przywilej.

Wspominałaś też, że hipoksja jest uzależniająca.

Tak, wydaje mi się, że jest coś takiego, ale nie ma na to danych naukowych. Na każdym takim wyjeździe budzę się rano i do końca nie mogę uwierzyć, że jestem tutaj, że jestem na lodowcu na 5370, że otwieram namiot i widzę przed sobą Everest, i że mój organizm pozwala mi na to, żeby tutaj być. Dla mnie to jest magiczne.

To miejsce, gdzie na nartach chce jeździć Andrzej, nazywamy strefą śmierci. Ta działka medycyny, którą się zajmujesz, ma ułatwić przebywanie w niej, czy też skutecznie leczyć tych, którzy zbyt długo tam byli, jak na swoje możliwości? Które podejście przeważa w twoim przypadku?

Zaczęłabym od tego, że organizm Andrzeja jest wyjątkowy pod względem tego, jak sobie radzi z hipoksją. Jakbyśmy porównali to, na co jego organizm jest wystawiony kiedy zjeżdża ze szczytów mierzących powyżej 8 tysięcy, to jest bardzo podobne do tego, na co są wystawieni pacjenci intensywnej terapii z wielonarządową niewydolnością. To jest tego rodzaju challenge dla organizmu. Dlatego najważniejsze dla całego zespołu - i myślę, że dla Andrzeja również - jest to, żeby to profilaktyczne przygotowanie i aklimatyzacja do takiego zjazdu były jak najlepiej przeprowadzone. Wszyscy koncentrujemy się na tym, aby dać jemu i jego organizmowi największe szanse na to, żeby to się zakończyło sukcesem. W tym procesie kluczowa jest również rola Piotra Sadowskiego. Z kolei w mojej codziennej pracy zajmuję się pacjentami na kardiochirurgii i na intensywnej terapii kardiochirurgicznej, którzy naprawdę mają taki challenge fizjologiczny i muszą sobie z nim poradzić. Wydaje mi się, że to mi pomaga, żeby pracować w takich warunkach, w jakich tutaj jesteśmy.

Pakowanie rzeczy w bazie © Bartek Pawlikowski

Od lat prowadzisz szkolenia z medycyny wysokościowej. Twoje olbrzymie doświadczenie wskazuje, że znasz międzynarodowe środowisko lekarzy zajmujących się tą tematyką. Czy możesz ocenić, jaki jest stan wiedzy na ten temat w Polsce na tle innych krajów?

Nie praktykuję w Polsce od 20 lat, więc ciężko byłoby mi to ocenić. Co do środowiska, jest takie międzynarodowe stowarzyszenie medycyny górskiej, czyli International Society for Mountain Medicine (ISMM), które bardzo blisko współpracuje z UIAA, czyli Międzynarodową Federacją Związków Alpinistycznych. I jest mała grupa ludzi w środowisku międzynarodowym, która zajmuje się medycyną wysokościową. To jest dosyć wąska działka. ISMM oferuje bardzo dobre kursy i szkolenia, które pozwalają na zdobycie wiedzy teoretycznej na ten temat. Najważniejsza jednak jest praktyka i doświadczenie kliniczne w takich warunkach, odczucie wysokości na własnej skórze i prowadzenie pacjentów na wysokości. Wydaje mi się, że w Polsce o to trudno, gdyż nie ma u nas wysokich gór. Te szkolenia z adaptacji do wysokości są dla mnie bardzo ważne, gdyż ogromnej liczbie wypadków w górach wysokich można by zapobiec, jeżeli ktoś np. byłby w stanie rozpoznać symptomy wcześniej i odpowiednio zadziałać.

A jakie są kierunki rozwoju tej dziedziny medycyny? Co się może wydarzyć w przyszłości?

To bardzo trudna działka. Prowadzenie dużych badań, które miałyby dać statystyczne wyniki jest bardzo trudne. Nie generuje też bardzo dużego dochodu dla firm farmaceutycznych, więc tym bardziej trudno jest prowadzić badania naukowe w tej dziedzinie. Czy coś się zmieni? Myślę, że z coraz większą komercjalizacją wejść na ośmiotysięczniki mogą się pojawić większe badania na ten temat.

Baza pod Everestem we wrześniu 2025 © Bartek Pawlikowski

A trendy wśród himalaistów? Na przykład wejścia na ksenonie?

Z tym trzeba uważać. Jest mnóstwo informacji w internecie, ale bardzo niewiele źródeł godnych zaufania i niewiele jest potwierdzone naukowo. Tego lata było wejście na Everest, podczas którego grupa brytyjska używała ksenonu. To jest gaz szlachetny występujący w bardzo małych koncentracjach, również w atmosferze. Jest bardzo drogi. Problemem z tak medialnie rozdmuchanym wejściem jest to, że nie było tutaj grupy kontrolnej, a ci sami uczestnicy wyprawy, którzy wchodzili na ksenonie wykorzystywali olbrzymie ilości tlenu. Dopóki nie przeprowadzimy profesjonalnych badań statystycznych, ciężko będzie mówić, jak dany trend rzeczywiście wpływa na osoby dokonujące wejścia na ośmiotysięcznik. Jakbym miała wybór pomiędzy ksenonem a tlenem, to zdecydowanie biorę tlen. Gorąco polecam rozmowę Steve’a House’a z ojcem medycyny wysokościowej dr Peterem Hackettem na ten temat ( podcast Uphill Athlete, 25/04/25 ).

Jesteście już w wysokich górach od jakiegoś czasu. Jak mają się wszyscy członkowie wyprawy Andrzeja?

Jestem bardzo zadowolona z tego, że dotarliśmy do bazy w stosunkowo szybkim tempie. Myślę, że wszyscy byliśmy zaskoczeni tym, jak dobrze nam poszło. Oczywiście były jakieś łagodne objawy adaptacji do wysokości, natomiast nie doszło do eskalacji symptomów. Głównym problemem w tej chwili jest pogoda. Temperatura zmienia się co chwilę, cztery sezony w jednym dniu, więc mamy jakiegoś łagodnego wirusa górnych dróg oddechowych, przez którego niektórzy troszkę gorzej się czują. Na dodatek obeszło się bez biegunek i innych problemów gastrycznych. Myślę, że trzeba to opublikować! To chyba pierwszy wyjazd do Nepalu, bez biegunki na trekku. (śmiech)