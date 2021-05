Sezon ruszył, ale falstartem: Extreme XL Lagares

„Zakwalifikowałem się na trzecim miejscu do finałów Extreme XL Lagares, które niestety musiały odbyć się w zmienionym formacie. Tuż przed startem pierwszego wyścigu dostaliśmy informację, że zawody nie będą zaliczane do cyklu Mistrzostw Świata FIM Hard Enduro, ale mimo to postanowiliśmy się ścigać do zabawy i dla kibiców. W pierwszym wyścigu zająłem drugie miejsce, ale w drugim zaliczyłem upadek, w którym ucierpiało moje kolano. Próbowałem kontynuować jazdę, ale kolano dawało o sobie znać, więc musiałem się wycofać, żeby nie ryzykować poważną kontuzją. Mam nadzieję jednak, że pierwszy wyścig wam się podobał i widzimy się za półtorej miesiąca na pierwszej rundzie”.

W klasyfikacji generalnej Extreme XL Lagares 2021 Dominik zajął 6. miejsce pokazując, że wchodzi do panteonu najlepszych zawodników Hard Enduro na świecie.

Pałeczkę wtedy przejął Dominik Olszowy, który godnie reprezentował nasz kraj we wszystkich wyścigach. W pierwszym również zaliczył świetny start ustępując na początku tylko Tadkowi Błażusiakowi. Brak doświadczenia w tak mocnej stawce poskutkował kilkoma błędami, po których ostatecznie Dominik dojechał na 9. miejscu. W drugim biegu Dominik ponownie zaliczył świetny start, ale tym razem przytrzymał ciśnienie i dojechał na rewelacyjnym trzecim miejscu ustępując tylko Billemu Boltowi oraz Manuelowi Lettenbichlerowi i odpierając ataki samego Grahama Jarvisa oraz Wade'a Younga! Ostatni wyścig to przebijanie się przez stawkę po słabszej reakcji zakończone na szóstym miejscu. W klasyfikacji generalnej Extreme XL Lagares 2021 Dominik zajął 6. miejsce pokazując, że wchodzi do panteonu najlepszych zawodników Hard Enduro na świecie.

