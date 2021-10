F1 2021: poradnik do jazdy w deszczu

Uczestnicy F1 Esports Pro Championship to jedni z najlepszych wirtualnych kierowców na świecie. Z nimi żadna sytuacja w symulatorach nie będzie wyzwaniem.

Wszystko, co musisz wiedzieć o grze F1 2021 Studio Codemasters powraca z nową odsłoną …

1. Powoli do przodu

To może wydawać się paradoksalne, ale w deszczu im wolniej jedziesz, tym jesteś szybszy! Nie szarżuj i ze spokojem wciskaj pedał gazu, byle nie przedobrzyć, i byle unikać niekontrolowanych ślizgów. Spokojny styl nie tylko zagwarantuje bezpieczny przejazd, ale także pozwoli uniknąć niepotrzebnych błędów.

Jeśli miałeś okazję obserwować zawodników Red Bull Racing Esports w akcji, to z pewnością zwróciłeś uwagę na ich spokojne, oszczędne ruchy w symulatorach. Nagłe, szarpane ruchy to przepis na ekspresowe wypadnięcie z trasy, więc profesjonaliści dbają o płynność ruchów. Gładka jazda, wynikająca ze stabilnej kontroli własnego ciała i dobrej koordynacji oko-ręka, jest koniecznością w mokrych warunkach.

Zanim w ogóle pomyślisz o wykorzystaniu ERS/Overtake, upewnij się, że masz maksymalną trakcję. Jeśli w trakcie przyspieszania, czyli nieodpowiednim momencie, naciśniesz guzik, to prawdopodobnie stracisz kontrolę nad bolidem, a w najgorszym wypadku obrócisz auto. Nie podejmuj więc pochopnych decyzji i odpalaj ERS tylko wtedy, gdy jesteś na to rzeczywiście gotowy.

