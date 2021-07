Jak wykręcać najlepsze czasy w F1 2021?

, w końcu trafił w do rąk graczy. Dzięki masie usprawnień i zupełnie nowych funkcji, to najlepszy tego typu symulator dostępny na rynku, więc nie powinno nikogo dziwić, że do zabawy dołącza wielu niedoświadczonych jeszcze wirtualnych kierowców.

Nie bój się eksperymentować z ustawieniami. Zacznij od zwykłego wyścigu Grand Prix i zorientuj się, co najbardziej do ciebie pasuje. Zmień parametry asysty czy poziomu trudności sztucznej inteligencji, znajdź najlepsze dla siebie ustawienia, a dopiero potem spróbuj swoich sił w pozostałych, bardziej skomplikowanych trybach.

Jest tego sporo: zarówno w kwestii zmian parametrów bolidu, jak i zupełnie nowych funkcji wprowadzonych do gry. Zacznę od nowych opcji. W F1 2020 dodaliśmy ustawienia Casual Race Style, a w tym roku także Expert Race Style, który wprowadza całą gamę nowych możliwości. Dzięki nim weterani F1 mogą dopasować tryb kariery do swoich indywidualnych potrzeb.

Zanim w ogóle rozpoczniesz nową karierę, przemyśl, jakie masz cele. Czy chcesz od razu ścigać się o tytuł mistrzowski, czy może wolisz powoli piąć się po drabinie, zaczynając od końca stawki? Następnie wybierz odpowiedni zespół, by wykonać to zadanie. Polecam też zagłębić się w nowy system R&D, dzięki któremu można zdobyć znaczną przewagę nad konkurencją.

