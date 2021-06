Wszystko, co musisz wiedzieć o grze F1 2021

Nie mogę się doczekać dwóch rzeczy. Po pierwsze, reakcji graczy na to, co udało nam się osiągnąć w trybie Braking Point. Dla studia znanego z gier wyścigowych stworzenie trybu fabularnego jest czymś zupełnie nowym, to dla nas relatywnie nieznane tereny. Wierzę jednak, że gracze będą zachwyceni poziomem produkcji i narracją, którą przygotowaliśmy.

Jestem też podekscytowany perspektywą trybu kariery dwuosobowej i tego, co zrobią z nim sami użytkownicy. Tryb kariery, który w grach F1 jest obecny od 2016 roku, okazał się ogromnym sukcesem, ale co może być od niego lepsze, jeśli nie wspólna rozgrywka z przyjacielem? Oczywiście bez względu na to, czy będziecie współpracować, czy raczej rywalizować ze sobą.

Jeddah, będący wyścigiem ulicznym, niesie ze sobą bardzo duże ryzyko wypadków oraz dość klaustrofobiczne uczucie zamknięcia między murami miasta. To, co jednak wyróżnia Jeddah od innych tego typu torów, są bardzo wysokie prędkości. To będzie najszybszy wyścig w całym kalendarzu F1, a także drugi najdłuższy tor w grze.

