F1: Trudny wyścig o GP Sao Paulo dla Red Bull Racing

Co ciekawe, Max Verstappen jako jeden z zaledwie dwóch kierowców postanowił wystartować do sobotniego sprintu na pośredniej, a nie miękkiej mieszance. I co prawda po zgaśnięciu czerwonych świateł to Magnussen utrzymał prowadzenie, to jednak już na trzecim okrążeniu Holender wyszedł na pozycję lidera. Pod koniec w bolidzie Maxa pojawiły się jednak problemy z oponami, w efekcie czego ostatecznie finiszował on na czwartym miejscu. Sporą część strat z kwalifikacji odrobił z kolei Checo, ostatecznie wpadając na metę sprintu na pozycji numer pięć.