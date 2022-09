Od początku weekendu na Zandvoort Holender miał ponadto problemy, najpierw szybko kończąc sesję numer jeden, a potem mocno pracując z zespołem nad poprawą tempa. Kwalifikacje ułożyły się jednak po myśli Maxa, który zgarnął pole position, aczkolwiek z minimalną przewagą 0,021 sek nad Charlesem Leclerkiem. Na torze o długości 4259 metrów ta różnica to tyle samo, co 1,85 metra! Tymczasem po obrocie w samej końcówce sesji, dopiero z piątego pola miał ruszać

Ostatecznie do końca wyścigu w czołówce niewiele się nie zmieniło, a Max Verstappen sięgnął po swoje dziesiąte zwycięstwo w sezonie 2022 (w 15 startach!). To także jego czwarta z rzędu wygrana i w sumie dwunaste podium w tym roku. Drugi na finiszu był George Russell, a trójkę uzupełnił Charles Leclerc. Na solidnej, piątej lokacie na metę wpadł z kolei Checo Perez.

Nie było łatwo i musieliśmy mocno naciskać przez cały wyścig. Gdy na torze pojawia się samochód bezpieczeństwa, zawsze trzeba szybko reagować i udało nam się to. Wygranie domowego GP to zawsze coś wyjątkowego! Dziękuję za wsparcie w ten weekend... jestem dumny z tego, że jestem Holendrem!

