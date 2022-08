F1: Nieprawdopodobne! Max Verstappen wygrywa w GP Węgier!

to ostatnia runda przed zasłużonymi wakacjami dla kierowców oraz zespołów. Każdy miał tam więc coś do udowodnienia, ale dla ekipy Oracle Red Bull Racing był to trudny weekend. W kwalifikacjach, po problemach z brakiem mocy, dopiero 10. czas zanotował

To jednak wcale nie był koniec, bo gdy na drugi pit-stop zjechał lider Leclerc, w jego bolidzie założono... twarde opony, które trudno było rozgrzać. W efekcie w zaledwie kilka okrążeń Max zmniejszył stratę do swojego głównego rywala w walce o mistrzostwo i wyprzedził go na hamowaniu do pierwszego zakrętu. Chwilę później jednak Holendra obróciło w 13. zakręcie i znów spadł za plecy Monakijczyka. Verstappen utrzymał jednak nerwy na wodzy, nie szalał i na 45. okrążeniu raz jeszcze wyprzedził Leclerca, tym razem na wyjściu z "jedynki".