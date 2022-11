Dominacja w F1 - podsumowanie sezonu 2022 w wykonaniu Red Bull Racing

Przeżyjmy to jeszcze raz! Droga Maxa Verstappena do … Max Verstappen mistrzem świata Formuły 1 w 2022 roku! Tym razem walka o tytuł rozstrzygnęła się na cztery rundy przed końcem sezonu. Przeżyjmy jeszcze raz drogę Holendra do jego drugiego mistrzostwa!

. Odpowiedzialne za to zjawisko były zmiany ciśnienia pod podłogą auta, przez które przysysało się ono do asfaltu, by za chwilę zostać od niego odepchniętym. Wpływało ono niekorzystnie na stabilność i prowadzenie samochodu, ale nawet pomimo jego obecności, już na tym etapie prób było widać, że nowa konstrukcja

walczyli o zwycięstwa. W trzech pierwszych rundach „Czerwone Byki” wygrały jednak tylko raz. Otwierające sezon GP Bahrajnu naznaczone było odpadnięciem Holendra i Meksykanina z rywalizacji, i to w obu przypadkach z tych samych powodów. Winna okazała się pompa paliwa oraz konstrukcja baku i łączących te dwa elementy przewodów paliwowych. GP Arabii Saudyjskiej to pierwsza szansa Checo na odniesienie zwycięstwa, którą jednak pogrzebał wyjazd samochodu bezpieczeństwa w najmniej odpowiednim dla niego momencie. Sprawy w swoje ręce wziął jednak Max, który doskonałą jazdą zdołał wyprzedzić zwycięzcę z Bahrajnu Charlesa Leclerca. Monakijczyk był na tym etapie głównym faworytem do tytułu. W trzecich zawodach sezonu Max ponownie odpadł, a Charles triumfował. Później jednak przyszło GP Emilii-Romanii i wszystko się zmieniło.