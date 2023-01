Sezon 2022 w F1: Rozwój bolidu AT03

Pierwsze wyścigi sezonu ukazywały nam kilka różnych wcieleń tylnego skrzydła. Od wersji z mniejszym oporem i dociskiem wykorzystanej np. podczas GP Arabii Saudyjskiej. Podczas wyścigu na Imoli ekipa użyła natomiast podłogi z nowymi krawędziami, które miały na celu minimalizację zjawiska podskakiwania samochodu oraz poprawę przepływu powietrza od przodu do tyłu auta. Na GP Hiszpanii przywieziono kolejne tylne skrzydło, tym razem ustawione na duży docisk. Podobnie jak inne zespoły, w tym Red Bull, także i AlphaTauri miała problemy z nadmierną masą konstrukcji, która znacząco przekraczała narzucone regulaminem minimum. Jako że w Formule 1 liczą się ułamki kilogramów, inżynierowie zaczęli wprowadzać w życie coraz odważniejsze pomysły dotyczące odchudzania auta. Jednym z nich było usunięcie farby z tylnego skrzydła, począwszy od zawodów pod Barceloną. Zmieniono również tzw. beam wing, czyli element mocujący tylne skrzydło do skrzyni biegów. Co bardziej pomysłowi inżynierowie, tacy jak

z Red Bulla, zaprojektowali go w sposób pozwalający wykorzystać go jako dodatkowy dyfuzor. Przedstawiciele AlphyTauri również eksperymentowali z jego kształtem, chcąc dopasować jego działanie do działania tylnego skrzydła. Chodziło o to, aby przepływ powietrza wokół jednego z tych elementów nie zaburzał przepływu wokół drugiego, a więc nie generował niepotrzebnego dodatkowego oporu i nie powodował strat docisku. Zmiany na przestrzeni sezonu obserwowaliśmy również w obszarze nosa z opuszczonymi lub podniesionymi fragmentami przedniego skrzydła.