Zimowe testy F1 w Bahrajnie zakończone. Czas rozpocząć sezon 2023!

Max Verstappen Max Verstappen urodził się po to, by się ścigać. Syn byłego kierowcy F1, Josa Verstappena, oraz odnoszącej sukcesy w kartingu Sophie, został najmłodszym triumfatorem w wyścigu Formuły 1!

Ze względu na coraz dłuższy kalendarz Formuły 1, przed sezonem 2023 organizatorzy zdecydowali się umożliwić ekipom przeprowadzenie zaledwie trzydniowych testów. Odbyły się one na

mogli po raz pierwszy sprawdzić potencjał nowego bolidu RB19 w warunkach zbliżonych do wyścigowych. Duet Oracle Red Bull Racing szybko poczuł się na torze komfortowo i rozpoczął "nawijanie" kolejnych okrążeń – w sumie pokonali ich 413, co przekłada się na dystans 2235 kilometrów.

To właśnie tam

Pierwszego dnia testów za kierownicą RB19 zasiadł obrońca tytułu mistrzowskiego i pokonał w sumie 157 okrążeń. Na najlepszym z nich, na mieszance C3, Max uzyskał czas 1:32.837 i zakończył piątek na pierwszej pozycji w tabeli wyników. "To był dobry dzień, podczas którego przejechaliśmy wiele okrążeń, będących w zasadzie równowartością trzech dystansów wyścigowych" – przyznawał Holender.

Pierwszego dnia testów za kierownicą RB19 zasiadł obrońca tytułu mistrzowskiego i pokonał w sumie 157 okrążeń. Na najlepszym z nich, na mieszance C3, Max uzyskał czas 1:32.837 i zakończył piątek na pierwszej pozycji w tabeli wyników. "To był dobry dzień, podczas którego przejechaliśmy wiele okrążeń, będących w zasadzie równowartością trzech dystansów wyścigowych" – przyznawał Holender.

Pierwszego dnia testów za kierownicą RB19 zasiadł obrońca tytułu mistrzowskiego i pokonał w sumie 157 okrążeń. Na najlepszym z nich, na mieszance C3, Max uzyskał czas 1:32.837 i zakończył piątek na pierwszej pozycji w tabeli wyników. "To był dobry dzień, podczas którego przejechaliśmy wiele okrążeń, będących w zasadzie równowartością trzech dystansów wyścigowych" – przyznawał Holender.

Drugiego dnia prób Max i Checo podzielili się samochodem. Rano na tor w Sakhir wyjechał Perez, a po południu za kierownicę RB19 wskoczył Verstappen. Sergio skupiał się na dłuższych przejazdach, pokonując dystans 76 "kółek". Tymczasem w przypadku Holendra nie obyło się bez drobnych problemów, ale przejechał on 47 okrążeń i uzyskał czas 1:31.650.

Drugiego dnia prób Max i Checo podzielili się samochodem. Rano na tor w Sakhir wyjechał Perez, a po południu za kierownicę RB19 wskoczył Verstappen. Sergio skupiał się na dłuższych przejazdach, pokonując dystans 76 "kółek". Tymczasem w przypadku Holendra nie obyło się bez drobnych problemów, ale przejechał on 47 okrążeń i uzyskał czas 1:31.650.

Drugiego dnia prób Max i Checo podzielili się samochodem. Rano na tor w Sakhir wyjechał Perez, a po południu za kierownicę RB19 wskoczył Verstappen. Sergio skupiał się na dłuższych przejazdach, pokonując dystans 76 "kółek". Tymczasem w przypadku Holendra nie obyło się bez drobnych problemów, ale przejechał on 47 okrążeń i uzyskał czas 1:31.650.

Jestem bardzo zadowolony z tych testów, bo za każdym razem, gdy wskakiwałem do bolidu, czułem się komfortowo i mogłem naciskać

Jestem bardzo zadowolony z tych testów, bo za każdym razem, gdy wskakiwałem do bolidu, czułem się komfortowo i mogłem naciskać

Jestem bardzo zadowolony z tych testów, bo za każdym razem, gdy wskakiwałem do bolidu, czułem się komfortowo i mogłem naciskać