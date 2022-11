F1: Daniel Ricciardo wraca do Red Bull Racing!

Cieszę się, że Daniel wraca do rodziny Red Bulla. Ma niesamowity talent i świetny charakter. Wiem, że wszyscy w fabryce powitają go, jakby wracał do domu. Wsparcie Daniela podczas prac w symulatorze i podczas testów, na pewno bardzo nam pomoże. Cieszymy się, że znów będziemy razem pracowali!

Christian Horner