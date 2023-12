Formuła 1: 23 zdjęcia z sezonu 2023

#1 Dublet Red Bull Racing na inaugurację sezonu

To był perfekcyjny weekend dla obrońców tytułu. W sobotę Max Verstappen zgarnął pole position, a Sergio Perez zakończył kwalifikacje na drugiej lokacie. Po starcie wyścigu o GP Bahrajnu dwukrotny mistrz świata utrzymał prowadzenie i stopniowo powiększał przewagę. Checo tymczasem spadł za plecy Charlesa Leclerka, ale wyprzedził go w połowie wyścigu. Do mety nic się nie zmieniło – Max wygrał, a Sergio był drugi. W efekcie team Red Bull Racing wygrał inaugurację sezonu po raz pierwszy od 2011 roku, gdy triumfował z Sebastianem Vettelem w Australii. Mało tego, do czasu GP Bahrajnu 2023, zespół nigdy nie wywalczył dubletu w pierwszej rundzie nowego cyklu zmagań!

Pierwszy w historii dublet Red Bull Racing na start sezonu F1 © Getty Images / Red Bull Content Pool

#2 "Yes. Bye, bye!" – Fernando Alonso na podium!

Fernando Alonso przed startem sezonu podjął dość zaskakującą decyzję i odszedł z Alpine, łącząc siły z Astonem Martinem. Zastąpił w nim Sebastiana Vettela , dla którego 2022 rok był ostatnim w Formule 1. Po zaskakująco udanych zimowych testach, do inauguracji sezonu 2023 Alonso przystępował w roli jednego z faworytów do walki w czołówce. Hiszpan nie zawiódł oczekiwań i choć na początku wyścigu stracił kilka pozycji i nawet zaliczył zderzenie ze swoim team-partnerem, potem jechał jak z nut. Efekt? Podium w Formule 1 w wieku 42 lat i to bolidem, który jeszcze do niedawna nazywano "taczką". W pamięci zapisało się także wyrażenie, które Alonso wypowiedział tuż po wyprzedzeniu Carlosa Sainza i wyjściu na trzecie miejsce "Yes. Bye, bye!"

Fernando Alonso z 3. miejscem w Bahrajnie © Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team

#3 Perfekcyjny Perez w Arabii Saudyjskiej

W sobotę Sergio Perez sięgnął w Arabii Saudyjskiej po swoje drugie pole position w karierze F1. Pierwsze wywalczył rok wcześniej także na torze Jeddah. W niedzielnym wyścigu Meksykanin jednak nie popełnił błędu i zaliczył niemalże idealny weekend – jedynie najszybsze okrążenie przypadło Verstappenowi. W klasyfikacji generalnej duet Oracle Red Bull Racing dzielił zaledwie jeden punkt na korzyść Maxa.

Sergio Perez wygrywa GP Arabii Saudyjskiej 2023 © Red Bull Content Pool

#4 Australijskie szaleństwo i trzy czerwone flagi

Verstappen zgarnął pole position w australijskich kwalifikacjach, a Perez po problemach w kwalifikacjach ostatecznie ruszał z alei serwisowej. Po starcie Max co prawda spadł za duet Mercedesa, ale odzyskał prowadzenie już na 12 okrążeniu. To był jednak dopiero początek emocji… Grand Prix Australii 2023 okazało się rekordowe pod względem liczby czerwonych flag, jakie wywieszono w wyścigu. W sumie zmagania przerywano trzykrotnie, a ostatni restart odbył się z pól startowych i liczył tylko dwa okrążenia! Ten start nie poszedł zbyt gładko dla niektórych, co widać na zdjęciu. Ostatecznie Verstappen sięgnął po zwycięstwo, a na podium dołączyli do niego Lewis Hamilton i Fernando Alonso .

Chaotyczny restart w Australii © Red Bull Content Pool

#5 Perez nie do zatrzymania w Baku

To był zdecydowanie weekend Sergio Pereza. Meksykanin najpierw wygrał pierwszy w tym roku sprint, a potem był nie do zatrzymania w niedzielnym wyścigu. Mało tego, drugi na finiszu był Verstappen, dzięki czemu team Red Bull Racing po raz trzeci w sezonie 2023 zgarnął dublet. Checo tymczasem zmniejszył stratę do Maxa w klasyfikacji generalnej do zaledwie sześciu punktów.

Sergio Perez wygrywa GP Azerbejdżanu 2023 © Red Bull Content Pool

#6 Kolejny dublet w Miami

Piąta runda sezonu i czwarty dublet – team Red Bull Racing nie zwalniał tempa! Po przyjeździe do Miami zarówno Max jak i Checo znów świetnie się prezentowali, co znalazło przełożenie na wyniki wyścigu. W kwalifikacjach Perez sięgnął po pole position, a Verstappen był dopiero dziewiąty po tym, jak nie był w stanie ustanowić czasu po kraksie Leclerca. W niedzielę jednak Max narzucił świetne tempo i już po kilkunastu okrążeniach wyszedł na prowadzenie. Ostatecznie to Holender sięgnął po kolejne zwycięstwo, a Perez był drugi.

Max w drodze po wygraną w Miami © Red Bull Content Pool

#7 Max najlepszy w Monako

Podczas weekendu w Monako Max w teorii nie musiał nikomu niczego udowadniać. Miał już na koncie wygraną na ulicach księstwa i do tego pewnie prowadził w mistrzostwach. Na koncie brakowało mu jednak pole position wywalczonego w Monte Carlo i… w końcu mu się to udało. W niedzielę zamienił je na drugi z rzędu triumf w GP Monako.

Max Verstappen drugi raz w karierze wygrywa w Monako © Red Bull Content Pool

#8 Jazda na krawędzi w Austrii

To jedno z kultowych ujęć z sezonu 2023 – podczas sprintu w Austrii Max wyprzedzał Checo (w walce o prowadzenie) po trawie… i to przy padającym deszczu!

Verstappen wyprzedzał Checo po trawie przy padającym deszczu! © Red Bull Content Pool

#9 Verstappen nie do zatrzymania na Red Bull Ringu

Runda o GP Austrii to swego rodzaju kolejna domowa runda dla Maxa! Na tor Red Bull Ring rokrocznie przybywają tysiące kibiców z Holandii, a ich ulubieniec raz jeszcze nie zawiódł – pole position, wygrany sprint, najszybsze okrążenie w wyścigu i wreszcie wygrana w Grand Prix. Wielki Szlem w Austrii – zdobyty!

Max Verstappen z pole position do wyścigu F1 o GP Austrii 2023 © Red Bull Content Pool

#10 GP Wielkiej Brytanii odczarowane

Przed zmaganiami w Wielkiej Brytanii na teamie ciążyła spora presja. Na Silverstone Max triumfował co prawda w 2020 roku, ale wówczas było to GP 70-lecia F1. Oficjalnie GP Wielkiej Brytanii było dla teamu niezdobyte od sezonu 2012… Zmieniło się to jednak w 2023 roku, kiedy Max wygrał po starcie z pole position, ale musiał mocno uważać na duet McLarena. Ekipa Red Bulla wygrała po raz 10 w sezonie 2023, a przy okazji wyrównała rekord jedenastu triumfów z rzędu, ustanowiony przez… McLarena z 1982 roku.

Na starcie na Silverstone to Lando Norris był najlepszy © Red Bull Content Pool

#11 Zniszczony puchar…

Na Węgrzech Verstappen co prawda przegrał walkę o pole position o zaledwie 0,003 sekundy z Lewisem Hamiltonem, ale na dojeździe do jedynki to Max był najlepszy. Holender pewnie wykorzystał fakt, że jechał po wewnętrznej i gdy objął prowadzenie… nie oddał go już do mety. Drugi na finiszu był Lando Norris, który tak nieroztropnie otwierał swojego szampana (uderzając butelką – jak zwykle - o podium), że z podium zleciał puchar Maxa! Ręcznie robione trofeum warte około 45 tysięcy dolarów rozbiło się. Szczęśliwie dla Holendra firma odpowiedzialna za jego wykonanie, po kilku tygodniach dostarczyła mu kopię, a przy wręczeniu obecny był… a jakże – Norris!

Max z uszkodzonym pucharem na Hungaroringu © Red Bull Content Pool

#12 Nowy rekord – 12 wygranych z rzędu jednego producenta

Wygrana Verstappena sprawiła, że Red Bull Racing ustanowił nowy rekord Formuły 1 – jeden producent wygrał dwunasty wyścig z rzędu! Passa rozpoczęła się podczas GP Abu Zabi 2022 i trwała przez niesamowicie długi czas…

Nowy rekord F1 – Red Bull Racing wygrywa 12 wyścigów z rzędu © Red Bull Content Pool

#13 Max, Max, Max, Super Max!

Pomarańczowe szaleństwo znów opanowało Holandię, kiedy Max Verstappen po raz trzeci z rzędu wygrał domowe Grand Prix na Zandvoort. Już w kwalifikacjach (mokrych) Holender pokazał swoją dominację, drugiego w stawce Lando Norrisa wyprzedzając aż o pół sekundy. Wyścig rozpoczął się od ulewy już na pierwszym kółku, co doprowadziło do sporego chaosu. W takich warunkach jednak Max nie zamierzał odpuszczać i ostatecznie sięgnął po kolejne zwycięstwo. Był to jego dziewiąty triumf z rzędu, czym wyrównał osiągnięcie Sebastiana Vettela z 2013 roku.

Max Verstappen wygrywa domowe GP po raz trzeci! © Red Bull Content Pool

#14 Rekordowa Monza! Max po raz 10. z rzędu!

Jeśli ktoś miał pobić rekord Sebastiana Vettela z 2013 roku, to musiał tego dokonać w sezonie 2023 Max Verstappen. Od początku rywalizacji w mijającym roku Holender jeździł jak natchniony. Dzięki temu na kultowej Monzy sięgnął po dziesiąty triumf z rzędu, na zawsze zapisując się na kartach historii Formuły 1.

Max Verstappen wygrywa 10. wyścig z rzędu! © HOCH ZWEI / imago sport / Forum

#15 Ferrari przerywa passę Red Bulla

Chociaż w 2022 roku to Sergio Perez sięgnął po triumf w Singapurze po genialnej jeździe, w sezonie 2023 team Red Bull Racing miał na tym ulicznym torze problemy ze złapaniem odpowiedniego tempa. Ostatecznie w wyścigu Max był piąty, a Checo ósmy. Końca dobiegła niezwykła passa Red Bulla, który wygrywał piętnaście wyścigów z rzędu (finał sezonu 2022 i czternaście pierwszych rund sezonu 2023). Serię mistrzów świata przerwał Carlos Sainz i Ferrari, sięgając w Singapurze po swój jedyny triumf w 2023 roku.

Carlos Sainz wygrywa GP Singapuru © Ferrari Media

#16 Liam Lawson z punktami!

W Holandii Daniel Ricciardo złamał nadgarstek, a jego miejsce w bolidzie Scuderii AlphaTauri zajął Liam Lawson. Nowozelandczyk zaskoczył wszystkich, gdy podczas niezwykle wymagającego GP Singapuru, w swoim zaledwie trzecim starcie w F1 sięgnął po punkty (za dziewiąte miejsce).

Liam Lawson z punktami w trzecim starcie w F1 © Red Bull Content Pool

#17 Oracle Red Bull Racing znowu z mistrzostwem!

Po porażce w Singapurze, ekipa Oracle Red Bull Racing odbiła to sobie wszystko z nawiązką w Japonii. Na Suzuce, podczas domowej rundy Hondy (która dostarcza silniki do mistrzowskiej ekipy), zespół przypieczętował swoje drugie mistrzostwo świata konstruktorów z rzędu, a szóste w ogóle. Co prawda w wyścigu o GP Japonii Checo nie dojechał do mety, to Max znów pokazał na co go stać. Holender wystartował z pole position, uzyskał najlepszy czas jednego okrążenia wyścigu i wreszcie – wygrał niedzielne zmagania.

Oracle Red Bull Racing mistrzem świata konstruktorów F1 2023 © Red Bull Content Pool

#18 Debiutant wygrywa Sprint

Oscar Piastri podczas weekendu w Katarze prezentował się ze świetnej strony. Debiutant zgarnął w sobotę pole position do sprintu, a potem zamienił je w wygraną. Dzięki temu sięgnął po swój pierwszy triumf w F1, choć nie w wyścigu głównym…

Piastri, Verstappen i Norris – TOP3 sprintu w Katarze © Red Bull Content Pool

#19 Max Verstappen z trzecim mistrzostwem F1!

To musiało się tak skończyć. Po zdominowaniu rywalizacji w sezonie 2023, Max wykorzystał drugą piłkę meczową. Finiszując na drugim miejscu w sobotnim sprincie w Katarze, Holender przypieczętował swoje trzecie mistrzostwo z rzędu. O "grubej imprezie" nie mogło być jednak mowy, ponieważ w niedzielę Verstappena czekał jeszcze wyścig.

Max Verstappen trzykrotnym mistrzem świata F1 © Red Bull Content Pool

#20 Najbardziej wymagające Grand Prix w historii

Jak się okazało – wyścig F1 o GP Kataru 2023 był najbardziej wymagającym fizycznie, w jakim przyszło startować zawodnikom. Niesamowicie wysokie temperatury i kokpit grzejący się do nawet 60 stopni Celsjusza sprawiły, że wielu zawodników miało ogromne problemy fizyczne. Logan Sargeant wycofał się po 40 okrążeniach, Lance Stroll czy Alex Albon ledwo wysiedli z bolidu i od razu udali się do centrum medycznego, a Esteban Ocon wymiotował podczas jazdy!

Max wygrał najbardziej wymagający fizycznie wyścig © Red Bull Content Pool

#21 Szalone kwalifikacje w Brazylii

W Brazylii kwalifikacje rozgrywano w piątek, jako że na sobotę zaplanowano sprint. I o ile sesja Q1 rozpoczęła się przy świecącym słońcu, to wraz z upływem czasu nad torem Interlagos robiło się coraz ciemniej. Nad obiekt nadciągała burza, a zawodnicy pierwsze okrążenie w Q3 pokonali w zasadzie w ciemności. Sekundy później nad Interlagos rozszalała się ulewa, a kwalifikacje przerwano. Z kronikarskiego obowiązku dodamy, że po starcie z pole position po triumf w sprincie i wyścigu sięgnął nie kto inny, jak Max Verstappen.

Burza nadciąga! © Mercedes AMG F1

#22 It's Vegas, baby!

Pomimo początkowych kontrowersji związanych z Grand Prix Las Vegas rozgrywanym na ulicznym torze, na koniec skończyło się przewidywalnym scenariuszem. Max Verstappen sięgnął po zwycięstwo, walcząc po drodze z ruszającym z pole position Charlesem Leclerkiem. Holender, podobnie jak trzeci na mecie Perez, startował w tym wyścigu w kombinezonie stylizowanym na strój samego Elivsa Presleya. Po minięciu mety Max nie krył radości, śpiewając przez radio "Viva Las Vegas"!

Max Verstappen wygrywa GP Las Vegas 2023! © Red Bull Content Pool

#23 Max z 19 wygranymi w jednym sezonie!

Mówiąc, że sezon 2023 należał do Maxa Verstappena, to jak nie powiedzieć nic. Wrażenie robią liczby, które wykręcił Holender. Wygrywając finałową rundę w Abu Zabi, trzykrotny mistrz świata zapisał na koncie dziewiętnastą wygraną w sezonie 2023, co oznacza, że rywalom oddał zaledwie trzy wygrane! Do pakietu należy dorzucić rekordowych dziesięć triumfów z rzędu i prowadzenie przez ponad tysiąc okrążeń! Do tego Max dwanaście razy ruszał z pole position, zgarnął dwa tzw. wielkie szlemy, dziewięć najszybszych okrążeń i wygrał cztery z sześciu sprintów.

Trzykrotny mistrz świata F1 Verstappen świętuje wyjątkowy sezon © Red Bull Content Pool