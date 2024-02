Sezon 2023 w F1 – ciekawe statystyki wyprzedzania

Każdy, kto posiada prawo jazdy, albo przynajmniej uczestniczył w kursie przygotowującym do jego uzyskania, powinien znać definicję manewru wyprzedzania. Mówi ona, że jest to „manewr przejeżdżania obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku”. Formuła 1 dokłada do tego jeszcze jeden warunek – za udany manewr wyprzedzania uznaje się taki, po którym zawodnik zyskujący pozycję pozostaje przed wyprzedzonym rywalem co najmniej do rozpoczęcia następnego okrążenia. Oznacza to, że wiele przepięknych walk, w których kierowcy co chwila wymieniali się pozycjami, formalnie nie wlicza się do statystyk wyprzedzania. Analogicznie w tego rodzaju statystykach nie znajdziemy zmian pozycji wywołanych zjazdem danego zawodnika do boksu i jego spadku za plecy rywali.