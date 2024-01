Sezon 2023 w F1: Usprawnienia i rozwój Red Bulla RB19

zostały ukształtowane w taki sposób, że generowany przez nie docisk w zupełności wystarczał w łukach, przez co nie było konieczności niepotrzebnego zwiększania oporu na prostych. Ponadto DRS był bardzo efektywny, ponieważ dzięki zastosowaniu dość radykalnej formy beam wingu (elementu łączącego skrzynię biegów z bocznymi częściami tylnego skrzydła), możliwe było zachowanie ciągłości strumienia powietrza po opuszczeniu przez niego dyfuzora, a także efektywne połączenie go z tym płynącym z tylnego skrzydła. Wytwarzane za jego płatem podciśnienie nie tylko zwiększało docisk, ale także wysysało powietrze przez szczelinę między dwoma płatami tylnego skrzydła, redukując opór i zwiększając prędkość maksymalną pojazdu. Omówiona część nie była nowinką, ale raczej doprowadzeniem do perfekcji rozwiązania zastosowanego już w RB18.

W sezonie 2022 Red Bull zaskoczył wszystkich, przygotowując bolid wyposażony w charakterystyczne „tacki” przed wlotami powietrza do bocznych chłodnic. Ich zadaniem było odpowiednie ukierunkowanie powietrza pod i nad sidepody, aby zredukować opór aerodynamiczny i odpowiednio nakierować strugę na tylne zawieszenie i beam wing. W kolejnych miesiącach niektóre ekipy zaadaptowały to rozwiązanie u siebie, dlatego Adrian Newey musiał pójść o krok dalej. Model RB19 był zatem wyposażany w kolejne wersje „tacek”, a wloty powietrza były regularnie poszerzane i obniżane. Wpływało to oczywiście na chłodzenie i tutaj objawił się geniusz organizacyjny całej ekipy.

Korzyści uzyskane w obszarze chłodnic pozwoliły na wygenerowanie następnych – tym razem w obrębie tylnej części pokrywy silnika, która w bolidach nowej ery rozszerza się przy tylnym zawieszeniu. Red Bull dzięki wydajnemu chłodzeniu i efektywnym sidepodom nie musiał tak bardzo jak inni oglądać się na kwestie związane z odprowadzaniem ciepła przez otwór na końcu pokrywy silnika. Można go więc było ukształtować bardziej pod kątem aerodynamicznym niż mechanicznym, dzięki czemu powietrze opuszczające wnętrze RB19 nie było kierowanie po prostu gdzieś do tyłu, ale trafiało precyzyjnie w okolice beam wingu, jeszcze bardziej zwiększając docisk generowany przez dyfuzor i tylne skrzydło, z którymi współdziała ten element.

