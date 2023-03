Dlaczego nie możemy doczekać się sezonu 2023 Formuły 1?

Daniel Ricciardo Zaczynając od zawodów kartingowych dotarł do Formuły BMW. Naturalną koleją rzeczy było przejście do F1 w 2011 roku. Debiutując w Infinity Red Bull Racing wywalczył 3. miejsce w klasyfikacji generalnej

Max Verstappen Max Verstappen urodził się po to, by się ścigać. Syn byłego kierowcy F1, Josa Verstappena, oraz odnoszącej sukcesy w kartingu Sophie, został najmłodszym triumfatorem w wyścigu Formuły 1!

Kalendarz F1 2023: To będzie piękny sezon!

Historia zatoczyła koło - Ford wraca do Formuły 1

ma za sobą epicki sezon 2022 w Formule 1. Holender wygrał aż piętnaście z dwudziestu dwóch rozegranych wyścigów, bijąc tym samym rekord F1! Do tego #1 jeszcze dwukrotnie stawał na podium, a siedmiokrotnie ruszał z pole position. W GP Emilii Romanii udało mu się zgarnąć tzw. Wielki Szlem, czyli zdobyć pole position, wygrać sprint i wyścig oraz ustanowić w nim najlepszy czas jednego okrążenia. Tymczasem w domowym GP Holandii ustrzelił hat-tricka (pole position, wygrana, najlepszy czas okrążenia w wyścigu). Całość zwieńczył tytułem mistrzowskim (swoim drugim w karierze) i rekordową liczbą 454 punktów. Nie dziwi, że w 2023 roku Max Verstappen nadal ścigać się będzie z numerem #1 na bolidzie.

Przyznajmy to szczerze,

, w którym team zgarnął w sumie siedemnaście triumfów i dwadzieścia osiem finiszów na podium, mistrz świata mógł być tylko jeden. Team Oracle Red Bull Racing jest nakręcony, by walczyć o swoje szóste mistrzostwo jako konstruktor, ale wiadomo, że konkurencja jak zwykle będzie zacięta.

. W minionym sezonie Meksykanin wygrał dwa, niezwykle wymagające wyścigi – był bezbłędny na ulicznych torach w Monako i Singapurze. Do tego regularnie stawał na podium i wywalczył swoje debiutanckie pole position w karierze. W tym roku celem jest walka o kolejne triumfy!

Checo Perez już wie, co znaczy świętować wygraną w Monte Carlo!

Max vs Ferrari czy Max vs Mercedes?