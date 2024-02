Złote Usta w F1 – najlepsze wypowiedzi sezonu 2023

„Wszystkie zadania wykonane. Co za rok” – chwalił Holendra jego inżynier po

. „Tak, to niewiarygodne. Zrobiliśmy to!” – ekscytował się zawodnik. „Owszem, Max. Byłeś potężny w tym roku. 19 zwycięstw. Prowadziłeś przez ponad 1000 okrążeń… Rozwaliłeś system. Przywilejem było patrzeć, jak prowadzisz samochód zbudowany przez ekipę fantastycznych ludzi. Wszyscy jesteśmy z ciebie niesamowicie dumni. To wyjątkowe okrążenie zjazdowe, więc ciesz się każdym jego momentem i ostatnimi chwilami w RB19” – mówił na koniec sezonu Gianpiero Lambiase. Holendrowi pozostało wówczas tylko kilka kilometrów w niesamowitym aucie, które wkrótce z toru trafi do muzeum. „Niewiarygodny rok. Dziękuję wam wszystkim. Dziękuję także Franzowi Tostowi. Wielu z nas miał pod swoimi skrzydłami, a to jego ostatni wyścig” – kończył Verstappen, nawiązując do odejścia Franza Tosta z funkcji szefa zespołu AlphaTauri. To właśnie on kierował stajnią, w której pierwsze kroki w F1 stawiali m.in. Max Verstappen oraz

.