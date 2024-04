F1: Max Verstappen wygrywa pierwszy sprint w sezonie

Daniel Ricciardo Zaczynając od zawodów kartingowych dotarł do Formuły BMW. Naturalną koleją rzeczy było przejście do F1 w 2011 roku. Debiutując w Infinity Red Bull Racing wywalczył 3. miejsce w klasyfikacji generalnej

Max Verstappen Max Verstappen urodził się po to, by się ścigać. Syn byłego kierowcy F1, Josa Verstappena, oraz odnoszącej sukcesy w kartingu Sophie, został najmłodszym triumfatorem w wyścigu Formuły 1!

Po nieco chaotycznym pierwszym treningu, w piątkowe popołudnie rozegrano kwalifikacje do sprintu. Choć rozpoczęły się one na suchej nawierzchni, to zakończyły przy padającym deszczu. W takich warunkach wielu kierowców popełniało błędy, nie mogąc złapać przyczepności na śliskiej nawierzchni. Ostatecznie najlepszy czas zgarnął

Warto pamiętać, że w sezonie 2024 wprowadzono zmianę do harmonogramu Grand Prix, podczas którego organizowane są sprinty. Teraz kwalifikacje do "krótkiego wyścigu" odbywają się w piątkowe popołudnie, a sam wyścig na 1/3 dystansu – w sobotni poranek. Dopiero w sobotę po południu (w porze wyścigu), w klasycznym stylu, rozgrywane są główne kwalifikacje. Taki układ weekendu sprawił, że pierwszy sprint sezonu 2024 F1 rozegrano na suchym torze.

