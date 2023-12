F1: Najważniejsze informacje przed sezonem 2024

Daniel Ricciardo Zaczynając od zawodów kartingowych dotarł do Formuły BMW. Naturalną koleją rzeczy było przejście do F1 w 2011 roku. Debiutując w Infinity Red Bull Racing wywalczył 3. miejsce w klasyfikacji generalnej

Max Verstappen Max Verstappen urodził się po to, by się ścigać. Syn byłego kierowcy F1, Josa Verstappena, oraz odnoszącej sukcesy w kartingu Sophie, został najmłodszym triumfatorem w wyścigu Formuły 1!

, który trzeci raz z rzędu na torze pojawi się w roli obrońcy tytułu mistrzowskiego. Mało tego, ekipa Oracle Red Bull Racing powalczy o powtórzenie historycznego wyniku z 2023 roku, kiedy to Holender i

. Australijczyk (z przerwą na kontuzję) ścigał się do końca sezonu 2023 i to on będzie rywalizował w AT w 2024 roku. Tym samym, po raz pierwszy w historii Formuły 1, składy względem ostatniej rundy minionego sezonu i pierwszej nowego – nie zmieniają się.

przenosi także swoje struktury do Milton Keynes w Wielkiej Brytanii.

Zmiany dotknęły z kolei nazw zespołów. Alfa Romeo znika z Formuły 1, jako że jej współpraca z Sauberem wygasła na koniec sezonu 2023. Sauber szykuje się do przejęcia przez Audi w 2026 roku. Na razie, w sezonie 2024 ekipa startować będzie pod nazwą Stake F1 Team Kick Sauber. Tymczasem częściowy rebranding przeszedł też team AlphaTauri, który teraz znany będzie jako AlphaTauri RB. Ekipa Ricciardo oraz

Organizatorzy Formuły 1 zaszaleli i na sezon 2024 (przynajmniej w teorii) złożą się aż 24 rundy Grand Prix! Rywalizacja rozpocznie się w pierwszą niedzielę marca w Bahrajnie, a zakończy dopiero 8 grudnia w Abu Zabi. Dla kibiców oznacza to aż dziewięć miesięcy z królową sportów motorowych… no, osiem, ponieważ jak zwykle na początku sierpnia wygospodarowano czas na kilka tygodni wakacji.

Warto jednak wspomnieć o zmianach w kalendarzu i powrotach do niego. Pierwszą modyfikacją jest przeniesienie Grand Prix Japonii z końcówki sezonu już na pierwszy weekend kwietnia (czwarta runda w kalendarzu). Tor Suzuka zamieniono miejscami z Baku, które z kolei wylądowało na 17. miejscu w kalendarzu – GP Azerbejdżanu zaplanowano na połowę września.

GP Chin wraca do kalendarza F1 w 2024 roku