Podsumowanie sezonu 2025 F1 w wykonaniu Red Bull Racing

Ogólna forma zespołu

Na przestrzeni ostatnich miesięcy z ekipy Red Bulla odeszło wielu kluczowych pracowników, ale wydaje się, że stajnia z Milton Keynes poradziła sobie z ich brakiem, przynajmniej w krótkoterminowej perspektywie. Laurent Mekies, który zastąpił Christiana Hornera na stanowisku szefa zespołu, jest tego najjaskrawszym przykładem. Pod jego wodzą „Czerwone Byki” wróciły do wygrywania, ale dla Francuza wcale nie oznacza to końca trudnego przedsięwzięcia.

Szef ekipy musi od nowa poukładać jej strukturę i choć wykonał już wiele pracy w tym zakresie, wciąż wiele jest jeszcze przed nim. W ostatnim czasie szeregi zespołu opuścił Helmut Marko, który stanowił swego rodzaju łącznik pomiędzy ekipą a zarządem Red Bulla. Mekies wraz z włodarzami firmy musi teraz opracować nowy model współpracy, który pozwoli utrzymać to, co w ostatnich miesiącach było największą siłą teamu – zdolność do przezwyciężania problemów, bezwzględnego wykorzystywania nadarzających się okazji oraz sprawnego rozwijania bolidu.

Schmitz pomaga w podejmowaniu kluczowych decyzji © Getty Images/Red Bull Racing

Na przestrzeni całego sezonu nieocenione okazały się także trafione decyzje strategiczne. Hannah Schmitz jest twarzą całej komórki, która odpowiada za strategię i której praca dała Red Bullowi wiele cennych punktów. Pod tym względem "Czerwone Byki" mogą często stanowić wzór dla innych.

Docenić należy także mechaników stajni z Milton Keynes za ich doskonałą pracę podczas pit-stopów. W klasyfikacji zespołów pod względem najszybszych postojów Red Bull zajął 3. miejsce w całym sezonie, a w 6 wyścigach byli autorami najszybszej zmiany opon. Ogółem wśród 10 najkrótszych pit-stopów w całym sezonie aż 3 są dziełem Red Bulla. Co więcej, stajnia z Milton Keynes jest obok McLarena jedynym zespołem, który zszedł z czasem pit-stopu poniżej 2 sekund.

Forma bolidu Red Bull RB21

Samochód, którego Red Bull używał w zakończonym niedawno sezonie, wygrał wiele wyścigów i pozwolił Maxowi Verstappenowi na walkę o mistrzostwo świata do samego końca. Choć nie była to najszybsza konstrukcja w stawce, stanowiła dobrą bazę do rozwoju i rzucenia wyzwania McLarenowi. Na początku sezonu Holender kilkukrotnie meldował się na podium, w tym dwa razy (GP Japonii i GP Emilii-Romanii) na jego najwyższym stopniu. Później przyszedł spadek formy i przez kolejnych kilka weekendów Max nie był w stanie nawiązać do poprzednicy wyników.

Po letniej przerwie do RB21 wprowadzono poprawki, które przyśpieszyły maszynę i pozwoliły Maxowi na odniesienie całej serii zwycięstw.

RB21 widziany od przodu © Red Bull Racing/Red Bull Content Pool

Kolejne weekendy były popisami Verstappena i Red Bulla. Model RB21 stał się w rękach Holendra autem co najmniej równym, a niekiedy nawet szybszym od McLarena MCL39. Max świetnie go wykorzystywał, maksymalizując zyski tam, gdzie się dało i minimalizując straty tam, gdzie były one niemożliwe do uniknięcia. Ekipa przywoziła na kolejne tory coraz to nowe poprawki, zostawiając innych rywali w tyle pod względem tempa rozwoju i zakresu wprowadzanych zmian oraz usprawnień.

Forma kierowców

Max Verstappen rozpoczynał sezon 2025 jako niekwestionowany lider Red Bulla i pozostał nim do końca kampanii. U jego boku do pierwszych dwóch wyścigów przystąpił Liam Lawson, dla którego był to debiut w stajni z Milton Keynes po roku zbierania doświadczenia w zespole VCARB. Później zastąpił go Yuki Tsunoda, także awansowany ze stajni z Faenzy.

Max Verstappen i Yuki Tsunoda © Getty Images/Red Bull Content Pool

Jeśli chodzi o Holendra, pojechał on jeden z najlepszych indywidualnych sezonów w historii Formuły 1. Kiedy w pierwszej części sezonu miał do dyspozycji szybkie auto, potrafił wykorzystać jego walory. Pogubił nieco punktów w drugiej części kampanii, gdy RB21 stracił tempo, ale trzecia część roku była w jego wykonaniu prawdziwym majstersztykiem. W pewnym momencie do lidera klasyfikacji generalnej tracił aż 104 oczka, z czego udało mu się odrobić aż 102. Nikt nigdy nie odrobił tak ogromnej straty. Do mistrzowskiego tytułu zabrakło mu dwóch punktów. Dość powiedzieć, że gdyby był samodzielnym konstruktorem, ze swoimi 421 punktami zająłby 5. miejsce w tej klasyfikacji.

Doskonałe występy Maxa w wielu wyścigach można porównać do beczki miodu, a łyżkę dziegciu w tym przypadku stanowić będzie GP Hiszpanii. Holender wdał się w niepotrzebną potyczkę z rywalem, która kosztowała go karę 10 sekund doliczonych do końcowego rezultatu. W efekcie Max został sklasyfikowany na 10. miejscu zamiast na 5. pozycji. Nie zmienia to jednak faktu, że Verstappen to prawdziwy wojownik, którego sukcesy mówią same za siebie.

Max Verstappen podczas rundy F1 o GP Hiszpanii 2025 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Liam Lawson na początku sezonu próbował oswoić się z bolidem RB21, który jednak nie wybacza błędów. Nowozelandczyka wkrótce zastąpił Yuki Tsunoda, który na poskromienie tej maszyny dostał więcej czasu. Odpłacił się ekipie kilkoma przyzwoitymi rezultatami, ale nie nawiązał do poziomu Verstappena.

Nadchodzący sezon to czas wielkich zmian technicznych. Liczymy, że Red Bull dobrze wstrzeli się w nowe regulacje i opracuje szybkie samochody, dając swoim kierowcom możliwość walki o najwyższe cele. Prezentacja zespołu 15 stycznia - zobaczysz ją na Red Bull TV.