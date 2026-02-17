F1: Pierwsze zimowe testy zakończone! Sezon 2026 coraz bliżej

Pierwsze oficjalne testy przed sezonem 2026 Formuła 1, rozegrane w dniach 11–13 lutego w Bahrajnie, zostały zakończone. Najszybsze czasy uzyskali kierowcy Mercedesa, jednak w padoku sporo mówiło się o tempie Red Bulla – szczególnie na prostych. Według części rywali nowa jednostka napędowa Red Bull Ford Powertrains imponuje sposobem zarządzania energią elektryczną i jej oddawaniem na okrążeniu. Zespół z Milton Keynes zakończył testy z łącznym wynikiem 343 okrążeń, co przekłada się na dystans ponad 1800 km.
W Bahrajnie pojawiły się także pierwsze dyskusje dotyczące procedury startowej, która przy nowych jednostkach napędowych może być nie lada problematyczna. Wysokie obroty potrzebne do „rozkręcenia” turbosprężarki i jednoczesne zarządzanie ładowaniem baterii sprawiają, że powtarzalność startów jest trudna do osiągnięcia. Część kierowców zwracała uwagę, że w razie błędu łatwo o całkowite „zgaśnięcie” auta, co w połączeniu z niskim dociskiem i zimnymi oponami może być sporym zagrożeniem. Temat ma trafić pod obrady kolejnej komisji F1.
Max Verstappen podczas półtora dnia jazd na torze w Bahrajnie przejechał łącznie 197 okrążeń, a jego najlepszy wynik to 1'34.798. Czterokrotny mistrz świata zasiadał za kierownicą RB22 pierwszego dnia testów oraz w porannej sesji dnia trzeciego, realizując rozbudowany program obejmujący testy ustawień, pracę nad balansem oraz analizę nowych opon.
"Patrząc na całe testy, zespół przejechał sporą liczbę okrążeń już pierwszego dnia, co było dla nas bardzo ważne. Zrealizowaliśmy wiele punktów programu dotyczących nowej jednostki napędowej i samego samochodu. Wszystko jest nowe, więc cały czas się uczymy. Sprawdzaliśmy też nowe opony i różne ustawienia. Początek przygody z nowym silnikiem możemy uznać za dobry, choć wciąż jest ogromne pole do poprawy" – powiedział Verstappen.
Z kolei Isack Hadjartestował RB22 drugiego dnia prób oraz w popołudniowej sesji dnia trzeciego. Francuz zakończył testy z dorobkiem 146 okrążeń i czasem 1'36.561, koncentrując się na dłuższych przejazdach i pracy nad ustawieniami.
"Pierwsze testy w Bahrajnie były udane. Po próbach w Barcelonie, nie mogłem doczekać się powrotu do auta i tego, żeby skupić się na realizacji programu przed kolejnymi testami i Melbourne. Przed rozpoczęciem sezonu trudno oceniać realne tempo, ale możemy być zadowoleni z niezawodności jednostki napędowej. Przed nami jeszcze sporo pracy nad balansem i zarządzaniem oponami, ale to normalne na tym etapie zimowych przygotowań" – podsumował Hadjar.
Swój program zimowych przygotowań do nowego sezonu zrealizował również zespół Visa Cash App Racing Bulls, który w Bahrajnie przejechał łącznie 327 okrążeń, czyli ponad 1700 km. Zarówno Liam Lawson, jak i debiutujący Arvid Lindblad pokonali podobną liczbę okrążeń – kolejno 169 i 158. W ich przypadku kluczowe było wykonywanie długich przejazdów i zbieranie danych.
Kolejne testy F1 w Bahrajnie odbędą się w dniach 18-20 lutego. Inauguracja sezonu – Grand Prix Australii w Melbourne – zaplanowana jest na weekend 6-8 marca 2026.
