Max Verstappen podczas testów numer 1 w Bahrajnie przed sezonem 2026
© Red Bull Content Pool
F1

F1: Pierwsze zimowe testy zakończone! Sezon 2026 coraz bliżej

Red Bull zamknął pierwsze oficjalne testy przed sezonem 2026 z 343 okrążeniami i debiutem nowej jednostki napędowej. Najważniejsza była niezawodność i realizacja programu.
Autor: Nelly Pluto-Prondzyńska
Przeczytasz w 3 minUpdated on

Dowiedz się więcej

Max Verstappen

Holender to czterokrotny mistrz świata Formuły 1, który już teraz uważany jest za jednego z najlepszych kierowców w historii tego sportu.

HolandiaHolandia

Isack Hadjar

Najnowszy zawodnik Visa Cash App Racing Bulls F1 Team, Isack Hadjar bardzo dobrze prezentował się w F2 i nie może się doczekać się ścigania w królowej sportów motorowych.

FrancjaFrancja

Liam Lawson

Awans Liama Lawsona z Nowej Zelandii w świecie motorsportu doprowadził go do spełnienia dziecięcego marzenia – miejsca w zespole Oracle Red Bull Racing F1.

Nowa ZelandiaNowa Zelandia
Sprawdź kalendarz F1 na sezon 2026 – kliknij tutaj!
Pierwsze oficjalne testy przed sezonem 2026 Formuła 1, rozegrane w dniach 11–13 lutego w Bahrajnie, zostały zakończone. Najszybsze czasy uzyskali kierowcy Mercedesa, jednak w padoku sporo mówiło się o tempie Red Bulla – szczególnie na prostych. Według części rywali nowa jednostka napędowa Red Bull Ford Powertrains imponuje sposobem zarządzania energią elektryczną i jej oddawaniem na okrążeniu. Zespół z Milton Keynes zakończył testy z łącznym wynikiem 343 okrążeń, co przekłada się na dystans ponad 1800 km.
W Bahrajnie pojawiły się także pierwsze dyskusje dotyczące procedury startowej, która przy nowych jednostkach napędowych może być nie lada problematyczna. Wysokie obroty potrzebne do „rozkręcenia” turbosprężarki i jednoczesne zarządzanie ładowaniem baterii sprawiają, że powtarzalność startów jest trudna do osiągnięcia. Część kierowców zwracała uwagę, że w razie błędu łatwo o całkowite „zgaśnięcie” auta, co w połączeniu z niskim dociskiem i zimnymi oponami może być sporym zagrożeniem. Temat ma trafić pod obrady kolejnej komisji F1.
Max Verstappen podczas półtora dnia jazd na torze w Bahrajnie przejechał łącznie 197 okrążeń, a jego najlepszy wynik to 1'34.798. Czterokrotny mistrz świata zasiadał za kierownicą RB22 pierwszego dnia testów oraz w porannej sesji dnia trzeciego, realizując rozbudowany program obejmujący testy ustawień, pracę nad balansem oraz analizę nowych opon.
"Patrząc na całe testy, zespół przejechał sporą liczbę okrążeń już pierwszego dnia, co było dla nas bardzo ważne. Zrealizowaliśmy wiele punktów programu dotyczących nowej jednostki napędowej i samego samochodu. Wszystko jest nowe, więc cały czas się uczymy. Sprawdzaliśmy też nowe opony i różne ustawienia. Początek przygody z nowym silnikiem możemy uznać za dobry, choć wciąż jest ogromne pole do poprawy" – powiedział Verstappen.
Max Verstappen podczas testów numer 1 w Bahrajnie przed sezonem 2026

Max Verstappen podczas testów numer 1 w Bahrajnie przed sezonem 2026

© Red Bull Content Pool

Max Verstappen podczas testów numer 1 w Bahrajnie przed sezonem 2026

Max Verstappen podczas testów numer 1 w Bahrajnie przed sezonem 2026

© Red Bull Content Pool

Max Verstappen podczas testów numer 1 w Bahrajnie przed sezonem 2026

Max Verstappen podczas testów numer 1 w Bahrajnie przed sezonem 2026

© Red Bull Content Pool

Max Verstappen podczas testów numer 1 w Bahrajnie przed sezonem 2026

Max Verstappen podczas testów numer 1 w Bahrajnie przed sezonem 2026

© Red Bull Content Pool

Max Verstappen podczas testów numer 1 w Bahrajnie przed sezonem 2026

© Red Bull Content Pool

Max Verstappen podczas testów numer 1 w Bahrajnie przed sezonem 2026

© Red Bull Content Pool

Max Verstappen podczas testów numer 1 w Bahrajnie przed sezonem 2026

© Red Bull Content Pool

Max Verstappen podczas testów numer 1 w Bahrajnie przed sezonem 2026

© Red Bull Content Pool

Max Verstappen podczas testów numer 1 w Bahrajnie przed sezonem 2026

© Red Bull Content Pool

Max Verstappen podczas testów numer 1 w Bahrajnie przed sezonem 2026

© Red Bull Content Pool

Z kolei Isack Hadjartestował RB22 drugiego dnia prób oraz w popołudniowej sesji dnia trzeciego. Francuz zakończył testy z dorobkiem 146 okrążeń i czasem 1'36.561, koncentrując się na dłuższych przejazdach i pracy nad ustawieniami.
Isack Hadjar podczas testów numer 1 Bahrajnie przed sezonem 2026

Isack Hadjar podczas testów numer 1 Bahrajnie przed sezonem 2026

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Isack Hadjar podczas testów numer 1 Bahrajnie przed sezonem 2026

Isack Hadjar podczas testów numer 1 Bahrajnie przed sezonem 2026

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Isack Hadjar podczas testów numer 1 Bahrajnie przed sezonem 2026

Isack Hadjar podczas testów numer 1 Bahrajnie przed sezonem 2026

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Isack Hadjar podczas testów numer 1 Bahrajnie przed sezonem 2026

Isack Hadjar podczas testów numer 1 Bahrajnie przed sezonem 2026

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Isack Hadjar podczas testów numer 1 Bahrajnie przed sezonem 2026

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Isack Hadjar podczas testów numer 1 Bahrajnie przed sezonem 2026

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Isack Hadjar podczas testów numer 1 Bahrajnie przed sezonem 2026

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Isack Hadjar podczas testów numer 1 Bahrajnie przed sezonem 2026

© Getty Images / Red Bull Content Pool

"Pierwsze testy w Bahrajnie były udane. Po próbach w Barcelonie, nie mogłem doczekać się powrotu do auta i tego, żeby skupić się na realizacji programu przed kolejnymi testami i Melbourne. Przed rozpoczęciem sezonu trudno oceniać realne tempo, ale możemy być zadowoleni z niezawodności jednostki napędowej. Przed nami jeszcze sporo pracy nad balansem i zarządzaniem oponami, ale to normalne na tym etapie zimowych przygotowań" – podsumował Hadjar.
Swój program zimowych przygotowań do nowego sezonu zrealizował również zespół Visa Cash App Racing Bulls, który w Bahrajnie przejechał łącznie 327 okrążeń, czyli ponad 1700 km. Zarówno Liam Lawson, jak i debiutujący Arvid Lindblad pokonali podobną liczbę okrążeń – kolejno 169 i 158. W ich przypadku kluczowe było wykonywanie długich przejazdów i zbieranie danych.
Arvid Lindblad podczas testów #1 w Bahrajnie przed sezonem 2026 F1

Arvid Lindblad podczas testów #1 w Bahrajnie przed sezonem 2026 F1

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Arvid Lindblad podczas testów #1 w Bahrajnie przed sezonem 2026 F1

Arvid Lindblad podczas testów #1 w Bahrajnie przed sezonem 2026 F1

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Liam Lawson podczas testów #1 w Bahrajnie przed sezonem 2026 F1

Liam Lawson podczas testów #1 w Bahrajnie przed sezonem 2026 F1

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Liam Lawson podczas testów #1 w Bahrajnie przed sezonem 2026 F1

Liam Lawson podczas testów #1 w Bahrajnie przed sezonem 2026 F1

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Arvid Lindblad podczas testów #1 w Bahrajnie przed sezonem 2026 F1

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Liam Lawson podczas testów #1 w Bahrajnie przed sezonem 2026 F1

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Arvid Lindblad podczas testów #1 w Bahrajnie przed sezonem 2026 F1

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Arvid Lindblad podczas testów #1 w Bahrajnie przed sezonem 2026 F1

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Liam Lawson podczas testów #1 w Bahrajnie przed sezonem 2026 F1

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Arvid Lindblad podczas testów #1 w Bahrajnie przed sezonem 2026 F1

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Kolejne testy F1 w Bahrajnie odbędą się w dniach 18-20 lutego. Inauguracja sezonu – Grand Prix Australii w Melbourne – zaplanowana jest na weekend 6-8 marca 2026.

Zobacz też:

15 min

Max Verstappen bolidem F1 po śniegu!

Max Verstappen za kierownicą samochodu Formuły 1 po kultowym stoku narciarskim w Austrii.

Dowiedz się więcej

Max Verstappen

Holender to czterokrotny mistrz świata Formuły 1, który już teraz uważany jest za jednego z najlepszych kierowców w historii tego sportu.

HolandiaHolandia

Isack Hadjar

Najnowszy zawodnik Visa Cash App Racing Bulls F1 Team, Isack Hadjar bardzo dobrze prezentował się w F2 i nie może się doczekać się ścigania w królowej sportów motorowych.

FrancjaFrancja

Liam Lawson

Awans Liama Lawsona z Nowej Zelandii w świecie motorsportu doprowadził go do spełnienia dziecięcego marzenia – miejsca w zespole Oracle Red Bull Racing F1.

Nowa ZelandiaNowa Zelandia
F1
Formula Racing

Kup kolekcję