F1: Jak zarządzanie baterią wpływa na strategię wyścigową w 2026 roku?

Samochody Formuły 1 korzystają z hybrydowych układów napędowych od 2014 roku, ale przepisy na sezon 2026 wywróciły wszystko do góry nogami. Jeszcze większy nacisk niż kiedykolwiek wcześniej położono na część elektryczną. Już podczas testów i pierwszego weekendu wyścigowego w padoku najwięcej mówi się właśnie o nowym systemie i jego wpływie na rywalizację.

Jak podaje RTE, w inauguracyjnym wyścigu sezonu 2026 w Melbourne odnotowano aż 120 wyprzedzeń — rok wcześniej było ich zaledwie 45. Dla wielu kibiców oznacza to znacznie bardziej widowiskowe ściganie, z większą liczbą pojedynków na torze. Duża część tej zmiany wynika z nowych konstrukcji i faktu, że zarządzanie baterią stało się kluczowym elementem strategii każdego kierowcy, w tym także Maxa Verstappena .

01 Jak działa hybrydowy system baterii w F1?

GP Chin dodatkowo skomplikowało sytuację, bo odbył się tam też sprint © Lars Baron/LAT Images

Od tego sezonu połowa mocy samochodu Formuły 1 pochodzi z silnika spalinowego, a druga połowa z energii elektrycznej. Baterie mają określony zapas energii i to od kierowców zależy, kiedy i jak najlepiej go wykorzystają.

Podobnie jak wcześniej, mogą oni ładować baterie podczas hamowania i toczenia się — czyli gdy zdejmują nogę z gazu i hamulca — ale teraz ten element musi być znacznie ważniejszą częścią strategii niż kiedykolwiek wcześniej.

Gdy kierowca zgromadzi energię w trakcie okrążenia, może wykorzystać ją w dowolnym momencie, by zwiększyć prędkość maksymalną i łatwiej wyprzedzać. Jedno naciśnięcie przycisku na kierownicy daje wyraźny zastrzyk mocy, który pomaga uporać się z rywalem jadącym z przodu. Problem w tym, że inni mogą zrobić dokładnie to samo — dlatego często dochodzi do sytuacji, w której jeden kierowca wyprzedza, a chwilę później traci pozycję w kolejnym zakręcie lub na następnym okrążeniu. To właśnie dlatego w pierwszym wyścigu sezonu 2026 zobaczyliśmy tak wiele manewrów wyprzedzania.

Do tego dochodzi nowy system, który zastąpił DRS. Zamiast otwieranego tylnego skrzydła, kierowcy zyskują dodatkowe ładowanie baterii. Jeśli w wyznaczonym punkcie toru znajdą się w odległości mniej niż jednej sekundy od poprzedzającego auta, otrzymują bonus energii, który mogą wykorzystać na całym kolejnym okrążeniu. To jeszcze bardziej podkręca walkę na torze i stoi za wyraźnym wzrostem liczby wyprzedzeń.

02 Jak zarządzanie baterią wpływa na strategię i przebieg wyścigu?

W 2026 roku doszło w F1 do prawdziwej rewolucji © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

To wszystko składa się na najgorętszy temat sezonu w Formule 1 — zarówno wśród kierowców, jak i kibiców. Zarządzanie baterią trzeba dziś brać pod uwagę praktycznie na każdym metrze toru. Zmienia sposób myślenia o pozycji na torze, o tym, gdzie kierowca będzie za pięć okrążeń, a nawet o tym, czy w ogóle warto bronić się przed atakiem. Po co zużywać energię na obronę, skoro kilka zakrętów dalej można samemu odzyskać pozycję? Ryzyko przestaje być konieczne.

Jadąc w czystym powietrzu i budując przewagę, kierowca może skupić się na odzyskiwaniu energii. Gdy jednak walka jest zacięta, ładowanie i wykorzystywanie baterii odbywa się niemal bez przerwy — po to, by odeprzeć atak lub skutecznie przeprowadzić własny. Strategie zmieniają się z zakrętu na zakręt, a zarządzanie energią staje się grą w czasie rzeczywistym.

03 Jak nowe przepisy dotyczące baterii zmieniają start wyścigu F1?

Start w Melbourne był jeszcze bardziej chaotyczny niż zwykle © Simon Galloway/LAT Images/Getty Images/Red Bull Content Pool

Jak pokazał wyścig w Melbourne, nowy system hybrydowy może sprawić, że starty będą jeszcze bardziej nieprzewidywalne. Liam Lawson zaliczył słaby start ze środka stawki i tylko o włos uniknął kontaktu z kilkoma rywalami, którzy minęli go tuż po zgaśnięciu czerwonych świateł.

Choć problem "turbodziury" towarzyszy nowym samochodom od testów, kierowcy muszą też zadbać o odpowiedni zapas energii na dojazd do pierwszego zakrętu. Mając dużo energii do wykorzystania na starcie, mogą szybko zyskać pozycje i ustawić się na resztę wyścigu — pod warunkiem, że nie „wykorzystają” baterii za szybko, przez co nie będą mieli czym bronić się jeszcze na pierwszym okrążeniu.

O wpływie nowych realiów na start mówił też w Australii Max Verstappen: „Pierwsze okrążenia były dość chaotyczne i musieliśmy po prostu unikać problemów. Ogólnie zespół wykonał świetną robotę — to był solidny powrót z 20. miejsca i będziemy dalej pracować, żeby zmniejszyć stratę.”

04 Jak zarządzanie baterią wpływa na Verstappena i Red Bull Racing?

Max Verstappen rozmawia z Paulem Monaghanem © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Skupienie na zarządzaniu baterią dotyczy Verstappena i całego zespołu Oracle Red Bull Racing tak samo jak wszystkich innych. Po pechowym wypadku w kwalifikacjach Holender ruszał z 20. pola i musiał przebijać się przez tył stawki oraz środek, by wejść do strefy punktowej. Jego jazda była imponująca i przyniosła mu tytuł kierowcy dnia w pierwszym wyścigu sezonu.

To doświadczenie może zaprocentować w dalszej części roku — Verstappen zdobył cenne wyczucie, jak zarządzać energią i kiedy najlepiej wykorzystać dodatkową moc do wyprzedzania. W rozmowie z formula1.com przyznał: „Dużo się nauczyłem w bezpośredniej walce i tego, jak korzystać z baterii, więc to był bardzo pozytywny aspekt”.

Zespoły i kierowcy, którzy szybko opanują zarządzanie energią, zyskają wyraźną przewagę nad resztą stawki. Verstappen i Red Bull Racing właśnie do tego będą dążyć w kolejnych tygodniach, a pogoń przez stawkę w Melbourne powinna dać im solidne podstawy.

Jedno jest pewne: w sezonie 2026 zobaczymy więcej wyprzedzeń niż kiedykolwiek wcześniej w erze hybrydowej Formuły 1 — a to oznacza jeszcze więcej emocji dla kibiców.