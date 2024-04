F1 24: Wszystkie informacje o najnowszej odsłonie gry

Nowa symulacja wyścigów od Codemasters ukaże się w tym roku na PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S i Xbox One. Tak więc nie tylko posiadacze nowych konsol będą mogli cieszyć się ściganką. Obsłużone zostaną także starsze platformy.

Na jakie platformy ukaże się F1 24? Nowa symulacja wyścigów od Codemasters ukaże się w tym roku na PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S i Xbox One. Tak więc nie tylko posiadacze nowych konsol będą mogli cieszyć się ściganką. Obsłużone zostaną także starsze platformy.

I choć nie wiadomo jeszcze zbyt wiele na temat F1 24 to wiemy, że symulacja wyścigów będzie oparta na Mistrzostwach Świata FIA Formuły 1 2024, a zatem obejmie wszystkich kierowców, zespoły i Grand Prix z bieżącego sezonu.

Bei Handling und Fahrverhalten will F1 24 noch einmal zugelegt haben.

EA Sports ujawniło już, że dynamiczna kontrola umożliwi jeszcze bardziej realistyczne zachowanie podczas jazdy w tym roku. Poprawiono również fizykę jazdy, co zwiększa kontrolę nad bolidami.

